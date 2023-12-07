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ВТБ: юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам января-ноября портфель сбережений клиентов ВТБ в китайской валюте вырос более чем в 2 раза, до 12,7 млрд юаней. В результате ее доля в валютных накоплениях вкладчиков превысила 24% и "обогнала" долю евро (17%). Схожая тенденция характерна и для банковского рынка в целом. Об этом в рамках 14-го Инвестиционного Форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

В валютном "кошельке" россиян по-прежнему лидирует доллар, занимая существенную его часть. В то же время активно наращивают позиции так называемые "мягкие" валюты, прежде всего — юань. Сегодня на его долю в валютном портфеле ВТБ приходится уже более 24%, что превышает показатели евро (17%). По прогнозам ВТБ, к концу года "китаец" с большой вероятностью займет более 25% в валютных накоплениях клиентов и уверенно потеснит со второй позиции евро.

Дедолларизация пассивов физических лиц продолжается: вкладчики стремятся конвертировать имеющиеся сбережения в долларах и евро. Подавляющее большинство россиян выбирают для этого сберегательные продукты в рублях. В розничном портфеле сбережений ВТБ они занимают уже порядка 90%.

"Сегодня основной интерес вкладчиков сосредоточен на высокодоходных рублевых депозитах. На фоне роста ключевой ставки банки предложили населению рекордные для этого года ставки, что спровоцировало мощную волну спроса физлиц. Одновременно для диверсификации свободных средств россияне выбирают и валюты дружественных стран, в первую очередь — юань. Прогнозируем, что по итогам года портфель сбережений физлиц в китайской валюте на рынке увеличится на 60% и достигнет 70 млрд юаней. Это позволит ему потеснить евро и занять второе место среди наиболее популярных иностранных валют. По нашим прогнозам, в следующем году его позиции продолжат укрепляться", — отметил Георгий Горшков.

14-й Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" проходит 7–8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". В программе форума — выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума — представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.

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