"Росгосстрах": услуги аварийного комиссара наиболее популярны у водителей из Москвы

Услуги аварийного комиссара, который оперативно приедет на место дорожно-транспортного происшествия и поможет все правильно задокументировать для обращения в страховую компанию, пользуются наибольшим спросом у жителей столичного региона. Об этом свидетельствует анализ обращений за помощью клиентов "Росгосстрах" — за 11 месяцев 2023 года 70% из них поступили от автовладельцев из Москвы и Подмосковья.

Опция вызова аваркома включена "Росгосстрахом" в целый ряд программ добровольного автострахования — либо по умолчанию, либо может быть оформлена дополнительно по желанию клиента. Кроме того, она входит в покрытие сервисного продукта "Помощь на дороге" наряду с вызовом эвакуатора, подбором СТОА, юридическими консультациями и т. п.

Помимо жителей столичного региона к услугам предоставленных страховщиком помощников при оформлении ДТП в этом году чаще всего прибегали клиенты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ростовской, Челябинской и Новосибирской областей.

В страховой компании отмечают, что услуга была востребована на протяжении всего этого года — количество обращений незначительно менялось от месяца к месяцу. Пиковым стал октябрь, когда вызовов аваркомов на место ДТП было на треть больше среднегодового значения, меньше всего — в минувшем феврале — на 18% ниже среднего показателя.

"Понятно, что развитие удаленного урегулирования убытков, использование мобильных приложений, а также возможность обращения по ряду страховых случаев по каско без справок из компетентных органов делают проще процесс оформления ДТП и подачи документов на возмещение. Но для определенной категории клиентов помощь аваркома остается актуальной и сегодня, — говорит директор Департамента андеррайтинга моторных видов страхования "Росгосстраха" Дмитрий Усанов. — Это и статусные страхователи, кому важна простота заявления убытка, и юридические лица с большими автопарками, которым важен грамотный представитель на месте ДТП для защиты невиновности, и те же консервативные клиенты, предпочитающие все документировать на бумаге. С учетом их потребностей мы и дальше будем включать сервис поддержки аварийным комиссаром в наши продукты добровольного автострахования".