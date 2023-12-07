"Росгосстрах": услуги аварийного комиссара наиболее популярны у водителей из Москвы

Услуги аварийного комиссара, который оперативно приедет на место дорожно-транспортного происшествия и поможет все правильно задокументировать для обращения в страховую компанию, пользуются наибольшим спросом у жителей столичного региона. Об этом свидетельствует анализ обращений за помощью клиентов "Росгосстрах" — за 11 месяцев 2023 года 70% из них поступили от автовладельцев из Москвы и Подмосковья.
Опция вызова аваркома включена "Росгосстрахом" в целый ряд программ добровольного автострахования — либо по умолчанию, либо может быть оформлена дополнительно по желанию клиента. Кроме того, она входит в покрытие сервисного продукта "Помощь на дороге" наряду с вызовом эвакуатора, подбором СТОА, юридическими консультациями и т. п.
Помимо жителей столичного региона к услугам предоставленных страховщиком помощников при оформлении ДТП в этом году чаще всего прибегали клиенты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ростовской, Челябинской и Новосибирской областей.
В страховой компании отмечают, что услуга была востребована на протяжении всего этого года — количество обращений незначительно менялось от месяца к месяцу. Пиковым стал октябрь, когда вызовов аваркомов на место ДТП было на треть больше среднегодового значения, меньше всего — в минувшем феврале — на 18% ниже среднего показателя.
"Понятно, что развитие удаленного урегулирования убытков, использование мобильных приложений, а также возможность обращения по ряду страховых случаев по каско без справок из компетентных органов делают проще процесс оформления ДТП и подачи документов на возмещение. Но для определенной категории клиентов помощь аваркома остается актуальной и сегодня, — говорит директор Департамента андеррайтинга моторных видов страхования "Росгосстраха" Дмитрий Усанов. — Это и статусные страхователи, кому важна простота заявления убытка, и юридические лица с большими автопарками, которым важен грамотный представитель на месте ДТП для защиты невиновности, и те же консервативные клиенты, предпочитающие все документировать на бумаге. С учетом их потребностей мы и дальше будем включать сервис поддержки аварийным комиссаром в наши продукты добровольного автострахования".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.