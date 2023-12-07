Банк "Открытие" запускает партнерскую программу кредитования на электромобили Evolute

"Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие", входит в группу ВТБ) стал участником программы автокредитования на покупку электромобилей Evolute Finance. Теперь клиенты банка могут получить эксклюзивную скидку до 490 000 рублей при покупке Evolute I-PRO в кредит. Минимальный платеж при этом составит 9 900 рублей в месяц.
Cкидка распространяется на электромобили 2023 года выпуска. Дисконт в 320 000 рублей предоставляется автопроизводителем. Дополнительно клиент может получить скидку в 70 000 рублей при оформлении полиса КАСКО и в 100 000 рублей — при сдаче автомобиля по программе trade-in. В совокупности электромобиль может обойтись клиенту дешевле на 490 000 рублей.
В рамках залогового автокредитования по программе клиенты банка "Открытие" могут получить финансирование на новые электромобили Evolute на сумму до 12 млн рублей, сроком до семи лет и с возможностью нулевого первоначального взноса. Заключение договора страхования ТС обязательно.
Базовые процентные ставки по кредитной программе зависят от суммы первоначального взноса и суммы кредита и составят от 20,5%. При этом заемщик может получить дисконт до 10% при подключении услуги "Ставка автомобилиста" и снизить минимальную ставку до 10,5% годовых в рублях.
Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.
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