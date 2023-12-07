В Сбере рассказали об использовании нейросети GigaChat

Мультимодальную нейросеть GigaChat от Сбера активно используют более 1,5 миллиона человек и уже две тысячи компаний. Об этом в рамках Дня инвестора Сбера сообщил Андрей Белевцев, старший вице-президент, CTO, руководитель блока "Технологии". По его словам, такие большие языковые модели, как GigaChat, являются основой технологического уклада нового цикла и очевидным источником конкурентного преимущества.

"Чтобы стать во главе развития этого тренда в нашей стране, мы разработали мультимодальную нейросеть GigaChat, которой уже пользуется более 1,5 миллиона человек. Модель доступна на наших ресурсах для подключения через программный интерфейс (API), и любая техническая команда их может интегрировать. Для бизнеса это важный момент, потому что GigaChat может быть внедрен почти что в любой точке, где сегодня человек обрабатывает или создает информацию. Сегодня уже 2000 компаний используют возможности GigaChat API", — отметил Андрей Белевцев.

Напомним, Сбер проводит традиционный День инвестора, в рамках которого рассказывает о результатах реализации стратегии развития бизнеса в 2021–2023 годах и представляет новую стратегию до 2026 года. Ранее глава блока "Технологии" отмечал, что по сравнению с 2023 годом IT-инвестиции Сбера в разработку отечественных технологий в следующем году растут в четыре раза, а внешняя выручка от IТ-продуктов — в два раза.