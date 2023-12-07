ВТБ интегрирует розничные продажи в офисы банка "Открытие"

С января 2024 года ВТБ начнет предлагать в офисах "Открытия" свои розничные финансовые продукты. Первыми из продуктовой линейки клиентам банка станут доступны вклады, накопительные счета, а также ипотечные кредиты. Интеграцию "Открытия" ВТБ намерен завершить к концу 2024 года. Об этом в рамках 14-го Инвестиционного Форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

ВТБ и "Открытие" продолжают синхронизацию своих предложений для розничных клиентов. В октябре банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца этого года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ в удобном для заемщиков формате.

С начала 2024 года клиентам "Открытия" станут доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов и ряда сберегательных продуктов. Так, с января можно будет оформить рублевые вклады сроком более шести месяцев, а со второго квартала в "Открытии" начнут продавать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ. Начиная со второго квартала 2024 года миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса. В декабре текущего года начнется постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Полностью этот процесс завершится к концу 2024 года.

"Главная задача в ходе интеграции — гармонизировать наши предложения и обеспечить клиентов "Открытия" не просто аналогичными, но и более выгодными продуктами и сервисами. Для этого мы внимательно изучили их основные потребности, финансовые привычки и цели, чтобы учесть их при запуске новых продуктов. Рассчитываем, что совместная работа двух команд придется по душе аудитории "Открытия". Сегодня наши услуги выбирают почти 19 млн россиян, ВТБ — один из лидеров розничного и корпоративного рынка страны, который готов поделиться лучшими практиками банковского обслуживания и с клиентами "Открытия", — подчеркнул Георгий Горшков.

Во втором полугодии 2023 года топ-менеджмент ВТБ и "Открытия" сформировал единую команду руководителей в регионах. В 63 субъектах присутствия банков ВТБ и "Открытия" были выбраны наиболее компетентные и опытные бизнес-лидеры, которые с 2024 года будут отвечать за работу обоих банков и курировать их объединение. В Самарской области единым бизнес-лидером банков ВТБ и "Открытие" назначен Максим Папков.