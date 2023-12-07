16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ банкротит экс-представителя главы Чечни в Самарской области На конкурсное производство Газбанка затрачено 1,5 млрд рублей За сентябрь жители Самарской области отнесли в банки 6,8 млрд рублей Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке "Россия" Уникальный павильон Сбера открылся на выставке "Россия" на ВДНХ

Банки Финансы

ВТБ интегрирует розничные продажи в офисы банка "Открытие"

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С января 2024 года ВТБ начнет предлагать в офисах "Открытия" свои розничные финансовые продукты. Первыми из продуктовой линейки клиентам банка станут доступны вклады, накопительные счета, а также ипотечные кредиты. Интеграцию "Открытия" ВТБ намерен завершить к концу 2024 года. Об этом в рамках 14-го Инвестиционного Форума ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" рассказал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

ВТБ и "Открытие" продолжают синхронизацию своих предложений для розничных клиентов. В октябре банки начали миграцию с цессии кредитов наличными. Ожидается, что до конца этого года уже более половины кредитов наличными перейдет на обслуживание в ВТБ в удобном для заемщиков формате.

С начала 2024 года клиентам "Открытия" станут доступны предложения ВТБ в части дебетовых, кредитных карт, ипотечных кредитов и ряда сберегательных продуктов. Так, с января можно будет оформить рублевые вклады сроком более шести месяцев, а со второго квартала в "Открытии" начнут продавать всю линейку вкладов и накопительных счетов ВТБ. Начиная со второго квартала 2024 года миграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса. В декабре текущего года начнется постепенный перевод сети отделений "Открытия" под бренд ВТБ. Полностью этот процесс завершится к концу 2024 года.

"Главная задача в ходе интеграции — гармонизировать наши предложения и обеспечить клиентов "Открытия" не просто аналогичными, но и более выгодными продуктами и сервисами. Для этого мы внимательно изучили их основные потребности, финансовые привычки и цели, чтобы учесть их при запуске новых продуктов. Рассчитываем, что совместная работа двух команд придется по душе аудитории "Открытия". Сегодня наши услуги выбирают почти 19 млн россиян, ВТБ — один из лидеров розничного и корпоративного рынка страны, который готов поделиться лучшими практиками банковского обслуживания и с клиентами "Открытия", — подчеркнул Георгий Горшков.

Во втором полугодии 2023 года топ-менеджмент ВТБ и "Открытия" сформировал единую команду руководителей в регионах. В 63 субъектах присутствия банков ВТБ и "Открытия" были выбраны наиболее компетентные и опытные бизнес-лидеры, которые с 2024 года будут отвечать за работу обоих банков и курировать их объединение. В Самарской области единым бизнес-лидером банков ВТБ и "Открытие" назначен Максим Папков.

14-й Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" проходит 7–8 декабря в Центре международной торговли. Его основная тема — "Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики". В программе форума — выступление Президента России Владимира Путина и пленарная сессия с представителями финансового блока Правительства РФ и предпринимателями. Гости форума — представители органов власти, российского делового сообщества, инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других стран, с которыми Россия развивает сотрудничество.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31