Цифровая трансформация увеличила выручку компаний на 10%

Об этом рассказал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин по окончании Дня инвестора Сбера.

"Мы сейчас делаем цифровую трансформацию для тысячи наших клиентов. В списке заявок у нас еще 8,5 тысяч клиентов и уже сейчас мы видим, что те, кто сделал цифровую трансформацию, у тех выручка выросла на 10% выше, чем у тех, кто ее не сделал. Это релевантно и для малого, и для среднего, и для крупного бизнеса. И наши клиенты только за год дополнительно за счет цифровой трансформации заработали более 1 млрд рублей", — подчеркнул Ведяхин.

Сбер внедрил 500 проектов в сфере искусственного интеллекта в регионах. Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о цифровой трансформации регионов по окончании Дня инвестора Сбера: "Наши лучшие специалисты провели дизайн-сессии с командами губернаторов от Ставрополья до Камчатки, до Сахалина, и в итоге 500 проектов по внедрению искусственного интеллекта в госуправление, в муниципальное управление, в первую очередь, чтобы гражданам стало легче получать государственные сервисы, уже внедрены, действуют и дальше будут только развиваться".