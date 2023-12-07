Цифровая трансформация увеличила выручку компаний на 10%

Об этом рассказал первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин по окончании Дня инвестора Сбера.
"Мы сейчас делаем цифровую трансформацию для тысячи наших клиентов. В списке заявок у нас еще 8,5 тысяч клиентов и уже сейчас мы видим, что те, кто сделал цифровую трансформацию, у тех выручка выросла на 10% выше, чем у тех, кто ее не сделал. Это релевантно и для малого, и для среднего, и для крупного бизнеса. И наши клиенты только за год дополнительно за счет цифровой трансформации заработали более 1 млрд рублей", — подчеркнул Ведяхин.
Сбер внедрил 500 проектов в сфере искусственного интеллекта в регионах. Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о цифровой трансформации регионов по окончании Дня инвестора Сбера: "Наши лучшие специалисты провели дизайн-сессии с командами губернаторов от Ставрополья до Камчатки, до Сахалина, и в итоге 500 проектов по внедрению искусственного интеллекта в госуправление, в муниципальное управление, в первую очередь, чтобы гражданам стало легче получать государственные сервисы, уже внедрены, действуют и дальше будут только развиваться".
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Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.