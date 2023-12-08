В минобре Самарской области рассказали, как школьники будут учиться в морозы

Министерство образования и науки Самарской области проинформировало о проведении занятий в период морозов, сообщает пресс-служба ведомства.

"Решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях Самарской области принимается руководителем организации путем издания приказа на основании прогноза погоды по данным ФГБУ "Приволжское УГМС", - отмечается в сообщении.

При понижении температуры воздуха руководителями общеобразовательных организаций может быть принято решение об отмене очных учебных занятий в школе:

ниже -25°С — для обучающихся с 1 по 4 класс;

ниже -27°С — с 1 по 8 класс;

ниже -30°С — с 1 по 11 класс.

Данное решение доводится до родителей обучающихся классными руководителями накануне вечером. В случае отмены очных занятий организуется обучение с использованием дистанционных технологий.

Для детей, пришедших в общеобразовательную организацию в день отмены занятий, будет организовано обучение, питание.

Напомним, в ближайшие дни в Самарской области столбик термометра упадет до -32℃, сообщает Приволжское УГМС.