Приложение "Росгосстраха" для страхования домов признано инновацией года в отрасли

"Росгосстрах" награжден премией "Время инноваций" в номинации "Инновация года в страховании" за Р.Осмотр — технологию цифровых предстраховых осмотров автомобилей и строений через приложение для смартфона. Церемония награждения компании состоялась 7 декабря.

"Часто чтобы застраховать дом, квартиру или автомобиль, страховой агент должен его осмотреть, описать все нюансы и сфотографировать. Этот процесс растянут по времени, потому что нужно согласовать встречу с клиентом, потратить не меньше часа на фотографирование в правильных ракурсах и в нужном объеме, загрузить фото в систему, — рассказывает Антон Мандрыкин, начальник управления развития и методологии продаж СК "Росгосстрах". — Чтобы сделать процесс осмотра легким, быстрым, удобным и безопасным, мы создали приложение Р.Осмотр. Это шаг к повышению и технологичности в страховании и лояльности клиентов".

Приложение Р.Осмотр стало инновационным по целом ряду причин. Во-первых, такая практика обычно распространялась на осмотр автомобилей, а "Росгосстрах" внедрил ее и в страхование домов. Во-вторых, приложение действительно удобно в использовании: оно само подсказывает агенту, какие ракурсы фотографий нужно выбрать, чтобы избежать ошибок, а потом интегрируется с полисной системой и формирует там электронный акт осмотра, необходимый для заключения договора страхования. Наконец, в Р.Осмотре с помощью геотегов, времени и места съёмки реализована защита от мошенничества.

"Инновация сократила время осмотра строения для клиента почти на треть. Это ощутимый результат, поэтому количество активных пользователей приложения среди наших агентов только за последний квартал выросло на 40%", — добавил Антон Мандрыкин.

Премия "Время инноваций" вручается с 2011 года за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных сферах. Лауреаты премии "Время инноваций" — флагманы российской экономики, понимающие значимость инноваций и определяющие инновационную деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.