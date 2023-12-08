Новые онлайн-услуги для Деда Мороза: ВСК подготовила полис ДМС для новогоднего волшебника

Как известно, волшебство не всегда эффективно в вопросах сохранения здоровья. Особенно это касается трудящихся весь год Деда Мороза и Снегурочки. Они работают в условиях суровой зимы и много времени проводят на холоде. В связи с этим Страховой Дом ВСК подготовил особый подарок для самого занятого новогоднего волшебника и его внучки — полис ДМС.

У Деда Мороза и Снегурочки каждый год — насыщенный. Они следят за поведением детей, наколдовывают подарки и готовятся к самому заветному празднику года. Всю новогоднюю ночь они проводят на холоде. Несмотря на окружающее волшебство, им необходимо внимательно относиться к своему здоровью, а в случае заболевания потребуется лечение и январская реабилитация. По оценкам ВСК, стоимость оптимальной программы ДМС для Деда Мороза и его внучки Снегурочки составит по 20 тыс. рублей для каждого.

Срок действия страховой программы для Деда Мороза и Снегурочки составит 1 год. Она предоставит дедушке и его внучке не только такие классические опции, как амбулаторно-поликлиническая помощь, экстренная госпитализация, скорая медицинская помощь, но и дополнительные сервисы.

Румянец на лице волшебника и красный нос могут быть не только признаками богатырского здоровья, но и симптомами повышенной температуры при ОРВИ. А поскольку резиденция Деда Мороза находится в 12 км от города Великий Устюга, а дедушке нужен покой и постельный режим, то за консультацией врача через Цифровую клинику можно обратиться дистанционно, минуя долгие поездки.

Кроме того, для поддержания душевного равновесия в предновогоднем стрессе волшебнику и его внучке Снегурочке предоставлена служба психологической поддержки, доступная всем клиентам ВСК по ДМС.

Чтобы Дед Мороз стойко выдерживал напряженный график декабря, ему нужно будет заранее подготовиться. Для этого он может весь год тренироваться по онлайн-курсам, разработанным профессионалами, в мобильном приложении "ВСК страхование". Снегурочке сервис поможет поддерживать не только стройность, но и красоту: она сможет посетить массаж после новогоднего марафона, а также подготовиться к главной ночи года сделав маникюр со снежинками и прочие бьюти-процедуры.

Если хворь все-таки нападет на Деда Мороза и Снегурочку, то им и их близким потребуется покупка лекарств. Чтобы сэкономить, волшебник и его внучка всегда смогут воспользоваться скидкой прямо в приложении для клиентов ВСК. Тогда новогодний сезон сможет стать волшебным и беззаботным.