Более тысячи пользователей выполнили верификацию по СберБизнес ID в Avito

Сбер и Аvito добавили возможность проверки подлинности (верификации) профиля для профессиональных пользователей по СберБизнес ID, способ подтверждения данных пользователя на основе технологий прямой интеграции SberBusiness API. Этот функционал востребован профессиональными продавцами, которые работают на платформе, — ежедневно проверку таким способом проходят десятки компаний и предпринимателей, а их общее число достигло уже более тысячи.

С помощью сервиса СберБизнес ID на площадке Avito продавец оперативно может пройти верификацию и подтвердить свой аккаунт, доверие к нему со стороны покупателей возрастает. Продавец, прошедший верификацию и подтвердивший свой аккаунт, получает специальную отметку — "Реквизиты проверены".

Площадка Avito благодаря этому способу верификации в автоматическом режиме проверяет подлинность аккаунтов продавцов и экономит на этом время.

"СберБизнес ID становится все более востребованным среди бизнеса, в том числе на площадках продажи товаров и услуг. Его использование для авторизации делает работу с системой не просто более комфортной, но и безопасной, так как Сбер, по сути, предоставляет дополнительное подтверждение корректности данных клиента. СберБизнес ID в том числе используется в платежных сервисах на основе SberBusiness API, например, в моментальных В2В-платежах при оплате товаров и услуг в интернет-магазинах. Возможности и спектр применения их постоянно расширяются, чтобы отвечать большему количеству потребностей и запросов наших клиентов", — прокомментировала директор дивизиона "Цифровой корпоративный банк" Сбербанка Анна Лоевская.

"Прохождение проверки влияет на интерес со стороны покупателей. Наши исследования показывают, что более 54% лидов на платформе получают те профессиональные продавцы, которые подтвердили подлинность профиля одним из способов и получили цифровой бейдж. Фактически каждое второе объявление от профи создано в аккаунте со значком ʺДокументы провереныʺ или ʺРеквизиты провереныʺ. Мы знаем, что это важно для покупателей — более 90% опрошенных при выборе продавца делают выбор в пользу аккаунта со значком о пройденной проверке при прочих равных условиях. Поэтому мы ищем способы дать продавцам возможность быстро и просто подтвердить подлинность аккаунта — при этом обеспечивая высокий уровень безопасности. Один из таких инструментов — проверка по банковским ID, в частности с помощью СберБизнес ID", — рассказал директор по работе с данными Авито Андрей Рыбинцев.