"Ростелеком" представил самарским киберспортсменам сериал "Политех"

"Ростелеком" организовал в Самаре презентацию молодежного сериала "Политех" (16+) линейки Wink Originals. Кинопоказ и встреча участников фестиваля молодежной культуры с представителями съемочной группы прошли на стадионе "Солидарность Самара Арена", где присутствовали более 500 любителей компьютерного спорта.
На встречу с самарскими киберспортсменами приехали молодые актеры, сыгравшие ключевые роли в картине, — Даниил Савельев (Серый) и Вадим Скоб (Колян), а также генеральный директор кинокомпании BlackBox Production и продюсер фильма Павел Сарычев.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"В линейке Wink Originals представлены разноплановые фильмы и сериалы. Они затрагивают вечные темы преемственности поколений, пути в профессию, дружбе, предательстве, любви. "Политех" — тоже об общечеловеческих ценностях".
По сюжету школьник Глеб стремится стать членом популярной киберспортивной команды. Чтобы найти время для тренировок, он бросает школу и переводится в колледж. В это же время директором учебного заведения становится самоуверенная айтишница из Москвы. И провинциальный политех обретает новую жизнь.
Павел Сарычев, генеральный директор кинокомпании BlackBox Production:
"Благодаря "Ростелекому" актеры встретились с прототипами своих персонажей в реальной жизни. Мы учимся у ребят сленгу, мемам, жестам, которые потом можем перенести на экран. А молодежь узнает о скрытой стороне съемочного процесса и понимает, что за яркой обложкой скрывается тяжелый труд режиссеров, художников, операторов, гримеров".
После просмотра зрители пообщались с создателями сериала. Юных киберспортсменов интересовало, как менялся образ айтишника в кино на протяжении последних десяти лет, любят ли сражаться в компьютерные игры взрослые члены съемочной группы и соответствуют ли характерам актеров экранные образы. Авторы самых интересных вопросов о съемках фильма получили сувениры от BlackBox Production и "Ростелекома".
Комедийную историю в 12 частях о любителе компьютерных игр и его друзьях сняли кинокомпания Black Box Production и "НМГ Студия" при поддержке АНО "Институт развития интернета".
Все серии молодежной комедии "Политех" доступны на платформе Wink. Узнать подробную информацию о сервисе можно на сайте "Ростелекома" samara.rt.ru/hometv или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)