"Ростелеком" представил самарским киберспортсменам сериал "Политех"

"Ростелеком" организовал в Самаре презентацию молодежного сериала "Политех" (16+) линейки Wink Originals. Кинопоказ и встреча участников фестиваля молодежной культуры с представителями съемочной группы прошли на стадионе "Солидарность Самара Арена", где присутствовали более 500 любителей компьютерного спорта.

На встречу с самарскими киберспортсменами приехали молодые актеры, сыгравшие ключевые роли в картине, — Даниил Савельев (Серый) и Вадим Скоб (Колян), а также генеральный директор кинокомпании BlackBox Production и продюсер фильма Павел Сарычев.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"В линейке Wink Originals представлены разноплановые фильмы и сериалы. Они затрагивают вечные темы преемственности поколений, пути в профессию, дружбе, предательстве, любви. "Политех" — тоже об общечеловеческих ценностях".

По сюжету школьник Глеб стремится стать членом популярной киберспортивной команды. Чтобы найти время для тренировок, он бросает школу и переводится в колледж. В это же время директором учебного заведения становится самоуверенная айтишница из Москвы. И провинциальный политех обретает новую жизнь.

Павел Сарычев, генеральный директор кинокомпании BlackBox Production:

"Благодаря "Ростелекому" актеры встретились с прототипами своих персонажей в реальной жизни. Мы учимся у ребят сленгу, мемам, жестам, которые потом можем перенести на экран. А молодежь узнает о скрытой стороне съемочного процесса и понимает, что за яркой обложкой скрывается тяжелый труд режиссеров, художников, операторов, гримеров".

После просмотра зрители пообщались с создателями сериала. Юных киберспортсменов интересовало, как менялся образ айтишника в кино на протяжении последних десяти лет, любят ли сражаться в компьютерные игры взрослые члены съемочной группы и соответствуют ли характерам актеров экранные образы. Авторы самых интересных вопросов о съемках фильма получили сувениры от BlackBox Production и "Ростелекома".

Комедийную историю в 12 частях о любителе компьютерных игр и его друзьях сняли кинокомпания Black Box Production и "НМГ Студия" при поддержке АНО "Институт развития интернета".

Все серии молодежной комедии "Политех" доступны на платформе Wink. Узнать подробную информацию о сервисе можно на сайте "Ростелекома" samara.rt.ru/hometv или по единому бесплатному номеру 8 800 100 08 00.