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Дистанционный мониторинг здоровья от Сбера помог снизить риск осложнений артериальной гипертензии почти у 200 сызранцев

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участниками проекта медицинской компании СберЗдоровье стали пациенты Сызранской городской поликлиники.

В 2022 году Сбер и медицинская компания СберЗдоровье реализовали программу по дистанционному наблюдению за состоянием здоровья пациентов с диагнозом "артериальная гипертензия" с помощью роботизированного обзвона и автоматической передачи данных с "умных" устройств на базе ГБУЗ СО "Сызранская городская поликлиника". Проект позволил врачам медучреждения удаленно наблюдать за показателями пациентов и компенсировать состояние почти у 200 человек.

Помимо дистанционного мониторинга, к врачам СберЗдоровья обращаются за расшифровкой данных анализов и снимков, вторым мнением, консультациями по тактике лечения. Каждый человек через сайт или мобильное приложение СберЗдоровья может за несколько минут связаться с дежурным терапевтом или педиатром, проконсультироваться и получить помощь. На платформе людям оказывают поддержку врачи 25 специальностей.

"Здоровье, безусловно, является главным аспектом в жизни каждого человека. Поэтому Сбер продолжает разрабатывать современные цифровые продукты и услуги в сфере здравоохранения. Сегодня благодаря нашим технологиям и решениям жители Самарской области могут получать медицинские услуги в удобном формате и более тщательно следить за своим здоровьем. В этом году Сбер снова проводит Дни здоровья, чтобы сделать современные телемедицинские технологии еще более доступными и чтобы наши клиенты могли воспользоваться удобными сервисами на выгодных условиях", — прокомментировал управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

В рамках "Дней здоровья Сбера" с 4 по 17 декабря в любом отделении Сбера можно оформить медицинскую программу СберЗдоровья со скидкой до 40%. При этом можно выбрать те услуги, которые необходимы именно вам: круглосуточные онлайн-консультации врачей, любые анализы со скидкой 25%, приемы в клиниках или комплексный чекап здоровья от 600 рублей.

Отметим, что также с 2021 года в Самаре и Тольятти Сбер и СБЕР ЕАПТЕКА развивают сервисы для пользователей, решающие проблему нерегулярного приема лекарств, прописанных врачом. Согласно статистике, только 30% пациентов проходит курс лечения в соответствии с рекомендациями врача, не забывая и не пропуская приемы лекарств. Чтобы решить данную проблему, СБЕР ЕАПТЕКА внедрила в мобильное приложение новую функцию — "Таблетница". С ее помощью, отсканировав QR-код препарата, можно создать напоминание, которое будет присылать уведомление о приеме лекарственных препаратов. А если упаковка заканчивается, есть еще одна полезная функция — "Аптечка", которая своевременно напомнит о необходимости заказать новую.

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