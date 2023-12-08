Здоровые продукты за улыбку: Сбер запустил биометрию на кассах ВкусВилла в Самарской области

Сервис оплаты по лицу помогает оплатить товар, даже если с собой нет наличных, карты или смартфона.
В Самарской области Сбер внедрил сервис "Оплата улыбкой" во ВкусВилле — сети магазинов и сервисе бесплатной доставки. Всего на территории региона находится 7 розничных магазинов, в каждом из которых теперь можно расплачиваться на кассе не только наличными, картой или смартфоном, но и улыбкой — по биометрии.
"Во всей сети розничных магазинов ВкусВилл в Самарской области уже установлены новые платежные терминалы Сбера, позволяющие принимать оплату одним из четырех способов: картой, бесконтактно через NFC, по QR-коду или по биометрии. Уверена, что наша совместная работа поможет сократить негативное влияние на окружающую среду и улучшить качество жизни гостей и жителей нашего региона. Отказ от чеков и пластика, внедрение биометрии в работу магазинов — важные шаги в этом направлении", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Лилия Читнева.
Чтобы активировать новый способ платежа в приложении СберБанк Онлайн, достаточно подключить сервис распознавания по лицу в своем профиле, выбрать платежную карту и создать код безопасности. А можно еще проще — сказав виртуальному ассистенту в приложении СберБанк Онлайн "Оплата улыбкой". После этого покупки можно оплачивать, просто посмотрев в камеру.
Подробнее об оплате улыбкой — здесь.
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