Два хоккеиста "Ладьи" получили вызов в сборную

В УТЦ "Новогорск" стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России (U17), участие в котором принимают 34 хоккеиста, включая двух хоккеистов молодежной команды "Ладья" — вратаря Семена Фролова и нападающего Михаила Ворфоломеева, сообщает пресс-служба ХК "Лада".
В программе сбора, который продлится до 17 декабря — тренировки на льду, в игровом и тренажерном залах. В рамках сбора состоится контрольный матч против команды НМХЛ "Юнисон-Москва".
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