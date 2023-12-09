Два хоккеиста "Ладьи" получили вызов в сборную

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В УТЦ "Новогорск" стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России (U17), участие в котором принимают 34 хоккеиста, включая двух хоккеистов молодежной команды "Ладья" — вратаря Семена Фролова и нападающего Михаила Ворфоломеева, сообщает пресс-служба ХК "Лада".