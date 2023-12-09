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Хоккей Спорт

Два хоккеиста "Ладьи" получили вызов в сборную

ТОЛЬЯТТИ. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В УТЦ "Новогорск" стартовал учебно-тренировочный сбор юниорской сборной России (U17), участие в котором принимают 34 хоккеиста, включая двух хоккеистов молодежной команды "Ладья" — вратаря Семена Фролова и нападающего Михаила Ворфоломеева, сообщает пресс-служба ХК "Лада".

В программе сбора, который продлится до 17 декабря — тренировки на льду, в игровом и тренажерном залах. В рамках сбора состоится контрольный матч против команды НМХЛ "Юнисон-Москва".

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