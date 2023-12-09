Игрок гандбольной "Лады" Алина Кишко продолжит карьеру в Ростове-на-Дону

Спортсменка гандбольной "Лады" Алина Кишко, отыгравшая в Тольятти меньше двух с половиной месяцев с начала текущего сезона, дальше будет выступать в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба клуба.
Гандбольные клубы "Лада" и "Ростов-Дон" заключили договор, на основании которого 21-летняя спортсменка с этого дня становится игроком команды, представляющей южную столицу России.
В "Ладу" уроженка Минска прибыла минувшим летом из южнокорейского "Пусана", где провела несколько месяцев прошлого сезона. Но и в Тольятти она задержалась не надолго, сыграв свой первый официальный матч за наш клуб 30 августа, а последний — 10 ноября.
В общей сложности на счету этой гандболистки 11 игр Суперкубка и чемпионата России, в которых она успела забросить 68 мячей, после чего стало известно о ее намерении со следующего сезона продолжить карьеру в "Ростов-Доне", и на этом выступления Кишко за "Ладу" были завершены.
"Стороны провели переговоры о взаимовыгодных трансферных условиях для перехода игрока из клуба в клуб, после чего Алина получила право перебраться в донской коллектив с целью трудоустройства в нем уже сейчас", — уточняют в "Ладе".
Последние комментарии
А что она там могла поймать? НеуДачница.
Затея хорошая, а организации никакой! В гардеробной сотрудницы не принимают верхнюю одежду, одни говорят, что им за это не платят, а другие говорят нет места. Грубят и хамят гостям и участникам. В итого гардероб пустой на треть, а гости из других регионов прутся с сумками и куртками на трибуны. Там тоже места нет, все завалено верхней одеждой. Балкон откуда можно наблюдать соревнования не функционирует, ГБР оттуда вежливо всех выпроваживает во главе с пожилой дамой. Не понятно для кого они берегутся и держатся пустыми. Которая сообщает(дама), что не знает откуда смотреть соревнования. Вот такое гостеприимство и организация в Тольятти!Организаторы сделайте выводы! Поучитесь у Казани, Новосибирска и Нижнего новгорода. Съездийте туда и посмотрите! Модераторы, пожалуйста пропустите комментарий для улучшения качества и повышения уровня мероприятия
И где это всё?????!!?????
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!