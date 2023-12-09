Игрок гандбольной "Лады" Алина Кишко продолжит карьеру в Ростове-на-Дону

Спортсменка гандбольной "Лады" Алина Кишко, отыгравшая в Тольятти меньше двух с половиной месяцев с начала текущего сезона, дальше будет выступать в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба клуба.

Гандбольные клубы "Лада" и "Ростов-Дон" заключили договор, на основании которого 21-летняя спортсменка с этого дня становится игроком команды, представляющей южную столицу России.

В "Ладу" уроженка Минска прибыла минувшим летом из южнокорейского "Пусана", где провела несколько месяцев прошлого сезона. Но и в Тольятти она задержалась не надолго, сыграв свой первый официальный матч за наш клуб 30 августа, а последний — 10 ноября.

В общей сложности на счету этой гандболистки 11 игр Суперкубка и чемпионата России, в которых она успела забросить 68 мячей, после чего стало известно о ее намерении со следующего сезона продолжить карьеру в "Ростов-Доне", и на этом выступления Кишко за "Ладу" были завершены.

"Стороны провели переговоры о взаимовыгодных трансферных условиях для перехода игрока из клуба в клуб, после чего Алина получила право перебраться в донской коллектив с целью трудоустройства в нем уже сейчас", — уточняют в "Ладе".