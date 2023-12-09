Более 2 тыс. человек остались без газа и тепла из-за повреждения газопровода в Сызранском районе

В субботу, 9 декабря, в 15:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате падения дерева произошло повреждение газопровода высокого давления диаметром 159 мм в с. Старая Рачейка, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
На время проведения работ без газоснабжения и теплоснабжения остаются потребители двух многоквартирных жилых домов, 1031 частного жилого дома, в которых проживает 2052 человека, из них 268 детей, и два социально-значимых объекта: школа и детский сад.
Ориентировочное время восстановления газоснабжения потребителей 9 декабря в 20:00.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!