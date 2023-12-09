Более 2 тыс. человек остались без газа и тепла из-за повреждения газопровода в Сызранском районе

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В субботу, 9 декабря, в 15:00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в результате падения дерева произошло повреждение газопровода высокого давления диаметром 159 мм в с. Старая Рачейка, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.