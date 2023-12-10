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Преступления Происшествия

В Исаклинском районе будут судить мужчину, незаконно торговавшего алкоголем

ИСАКЛЫ. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Группой дознания ОМВД России по Исаклинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей продукции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Дознанием установлено, что в декабре 2022 г. ранее не судимого жителя райцентра оштрафовали на 30 тыс. руб. за незаконную торговлю алкоголем. Однако заниматься противоправной деятельностью мужчина не прекратил и в мае текущего года, находясь у себя в квартире, вновь осуществил продажу алкоголя.

В ходе допроса подозреваемый не стал отрицать своей вины и признался, что он закупил партию алкогольной продукции в областном центре и после наценки продавал знакомым, не имея при этом разрешительных документов. О том, что это противозаконно, ему было известно.

"По результатам расследования уголовного дела группой дознания 56-летнему жителю с. Исаклы было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 171.4 УК РФ "Незаконная розничная продажа алкогольной продукции". В настоящее время уголовное дело передано в Исаклинский районный суд для рассмотрения по существу", — уточняют в Облглавке.

Гид потребителя

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