В Самаре кладовщику предложили подработать на бирже и украли 600 тыс. рублей

В Самаре 36-летний местный житель, работающий кладовщиком в фирме по реализации бытовой и электрической техники, стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров мужчине написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Самарца заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Потерпевший последовал инструкции и за четыре дня положил на счет более 600 тыс. руб., а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

