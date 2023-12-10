В Самаре кладовщику предложили подработать на бирже и украли 600 тыс. рублей

В Самаре 36-летний местный житель, работающий кладовщиком в фирме по реализации бытовой и электрической техники, стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В одном из мессенджеров мужчине написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Самарца заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Потерпевший последовал инструкции и за четыре дня положил на счет более 600 тыс. руб., а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.