16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Жигулевске будут судить мужчину, подозреваемого в покушении на убийство В Самаре кладовщику предложили подработать на бирже и украли 600 тыс. рублей В Исаклинском районе будут судить мужчину, незаконно торговавшего алкоголем Врач из Новокуйбышевска взял в кредит 6 млн руб. и отдал деньги мошенникам Суд арестовал начальника линейного отдела полиции Тольятти

Преступления Происшествия

В Самаре кладовщику предложили подработать на бирже и украли 600 тыс. рублей

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 58
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре 36-летний местный житель, работающий кладовщиком в фирме по реализации бытовой и электрической техники, стал жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В одном из мессенджеров мужчине написал неизвестный и предложил дополнительный заработок на биржевой платформе. Самарца заинтересовало предложение, и незнакомец выслал ему подробную инструкцию, как делать взносы и получать с них еще больший заработок. Потерпевший последовал инструкции и за четыре дня положил на счет более 600 тыс. руб., а когда захотел вывести прибыль, денег на счете не оказалось.

По данному факту возбуждено уголовное дело.
 

Гид потребителя

Последние комментарии

Елена Луцык 07 ноября 2023 16:02 Суд арестовал подростка из Сызрани, подозреваемого в приготовлении к теракту

Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки

Евгений Труфанов 06 ноября 2023 17:56 В Тольятти задержали мигранта, поругавшегося с пассажирами маршрутки

Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31