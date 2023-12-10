В Шенталинском районе пострадала девушка-подросток, катавшаяся на привязанном к машине тюбинге

В субботу, 9 декабря, в Шенталинском районе пострадала 16-летняя девушка, катавшаяся на привязанном к машине тюбинге, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что инцидент произошел около 23:30 в с. Каменка. 19-летний водитель Lada Kalina, двигаясь по ул. Управленческой, перевозил девушку-подростка на привязанном к машине тюбинге. В результате заноса тюбинга несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение.
В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!