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ДТП Происшествия

В Шенталинском районе пострадала девушка-подросток, катавшаяся на привязанном к машине тюбинге

ШЕНТАЛА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 9 декабря, в Шенталинском районе пострадала 16-летняя девушка, катавшаяся на привязанном к машине тюбинге, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что инцидент произошел около 23:30 в с. Каменка. 19-летний водитель Lada Kalina, двигаясь по ул. Управленческой, перевозил девушку-подростка на привязанном к машине тюбинге. В результате заноса тюбинга несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

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