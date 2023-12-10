В Шенталинском районе пострадала девушка-подросток, катавшаяся на привязанном к машине тюбинге

В субботу, 9 декабря, в Шенталинском районе пострадала 16-летняя девушка, катавшаяся на привязанном к машине тюбинге, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Из собранных сотрудниками ГИБДД материалов следует, что инцидент произошел около 23:30 в с. Каменка. 19-летний водитель Lada Kalina, двигаясь по ул. Управленческой, перевозил девушку-подростка на привязанном к машине тюбинге. В результате заноса тюбинга несовершеннолетняя получила травмы и была доставлена в лечебное учреждение.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.