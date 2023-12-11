Самарский политех оспаривает постановление о сервитуте для строительства метро

Самарский государственный технический университет (СамГТУ) обратился в Ленинский районный суд города с требованием о признании незаконным постановления администрации № 216 от 23 марта 2023 года "Об установлении публичного сервитута в отношении земель площадью 9874 кв. м" в части, касающейся земельного участка, находящегося в собственности вуза. Информация об этом содержится на сайте суда, а также была подтверждена в пресс-службе университета.

Пока состоялось только предварительное слушание. Следующей заседание по делу запланировано на 21 декабря.

Оспариваемое постановление администрации Самары касается продолжения строительства метрополитена. Им устанавливается публичный сервитут в общей сложности на 26 земельных участков в Ленинском районе Самары, "в границах улиц от ул. Полевой по ул. Самарской до ул. Ульяновской, пересекая жилой квартал на ул. Галактионовская до ул. Красноармейская". Под ограничения попали объекты транспортной инфраструктуры, земли под жилыми домами, офисными зданиями и прочими учреждениями — например, территория на ул. Куйбышева, 1 под зданием Самарского академического театра оперы и балета. Также в числе участков, попавших под сервитут, оказалась территория на ул. Самарской, 170, где расположен четвертый корпус политеха (в нем находится Академия архитектуры и строительства).

Как пояснили в пресс-службе вуза, решение об установлении публичного сервитута может быть оспорено правообладателем земельного участка в случае, если по его мнению, указанный сервитут нарушает положения Земельного кодекса РФ. При этом какие именно пункты действующего законодательства нарушает решение мэрии о наложении сервитута, в университете не уточнили.

Согласно оспариваемому постановлению администрации, сервитут устанавливается в целях складирования строительных и иных материалов, размещения временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы) и строительной техники, которые необходимы для обеспечения строительства линии метрополитена на 32 месяца. При этом срок, в течение которого будет затруднено или невозможно использование перечисленных в постановлении участков по назначению (кроме территорий, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и физлицам) составляет 1 год.

С учетом расположения попавших под сервитут участков, можно говорить о том, что ограничения связаны со строительством станции "Театральная".