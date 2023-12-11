Утром на трассе под Сызранью загорелась грузовая "Газель"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 11 декабря, около 4:16, произошло ДТП на сызранской обводной дороге. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям".