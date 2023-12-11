"Открытие Авто": кроссоверы с пробегом Hyundai дорожали в ноябре активнее других автомобилей с пробегом

Эксперты "Открытие Авто" (входит в группу ВТБ) на основе данных компании "Автохаб" проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в ноябре 2023 года. Оценка традиционно проводилась в самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России — на рынке Москвы и Подмосковья. Из топ-20 востребованных машин 13 продолжили дорожать. Причем по двум кроссоверам Hyundai увеличение стоимости за месяц превысило сотню тысяч рублей и составило почти 4%. В то же время нашлось семь моделей, которые на 1-2% подешевели. В абсолютных цифрах сильнее других упала цена кроссовера BMW X5 (-163 тыс. руб.), в процентном отношении — Volkswagen Tiguan (-1,8%). В целом колебания цен в ноябре можно признать относительно небольшими.

Несмотря на падение объемов рынка автомобилей с пробегом, которое наблюдалось на протяжении всей осени, продавцы отнюдь не спешили понижать цены на популярные модели хорошего качества. В целом прайс-листы скорее замерли в ожидании положения курса валют, чем активно менялись в ту или иную сторону. Точечно сильнее других продолжили дорожать те иномарки, по которым наметился дефицит или их завоз по каналам серого импорта стал усложняться в силу новых санкций и ужесточения налоговой политики государства.

Так, средняя цена кроссовера Hyundai Santa Fe вплотную приблизилась к четырем миллионам рублей (+3,9% к октябрю). С учетом размеров, оснащения и других потребительских качеств этот вседорожник по-прежнему остается выгодным приобретением. У него есть альтернатива среди новых вседорожников из Китая, но стоят большие кроссоверы из Поднебесной нередко дороже даже с учетом всех поддержек дистрибьюторов.

На втором месте по росту цены в ноябре оказался еще один Hyundai — компактный кроссовер Tucson (3,3 миллиона, +3,8%). История ценообразования этой машины такова, что еще в июле текущего года ее можно было купить на полмиллиона рублей дешевле. Тогда цены на этот автомобиль откатывались до уровня февраля 2022 года. Причем недостатка не было также и в новых "Тусанах". У дилеров вплоть до весны 2023 года сохранялся запас этих автомобилей, произведенных еще на заводе "Автотор". Также их до средины текущего года возил официальный дистрибьютор марки, используя разные обходные логистические каналы. Однако с введением новых ставок утилизационного сбора процесс прервался.

Замкнувшая тройку лидеров нашего рейтинга Lada Niva Legend продается уже полвека и остается востребованной. В сегменте субкомпактных универсальных вседорожников у нее есть конкуренты только среди более возрастных праворульных моделей из Японии. Естественно, что с наступлением зимы, особенно такой снежной, как в текущем году, цена на "Ниву" устремилась вверх. Продавцы хотят за свой товар в среднем 1,1 миллиона рублей (+3,3% за месяц). С учетом инфляции с таким положением дел придется смириться.

Еще один прежде очень популярный в сегменте бюджетных малолитражек товар — Skoda Rapid — подорожал до 1,55 миллиона рублей. Это четвертый автомобиль, увеличение цены которого превысило в ноябре 3%.

В свою очередь за отечественную Lada Granta просят в среднем 910 тысяч рублей (+2,3%). Это дорого, сегодня дешевле можно купить новую машину той же модели напрямую с завода в Тольятти. Однако у дилеров на новые "гранты" можно встретить ценники и в 1,2 миллиона рублей. В этом свете на "трехлетки" даже с завышенным прайсом спрос остается высоким.

Все еще весьма популярны и вседорожники Toyota, которые также прибавили 2%. В то же время с десяток популярных моделей марок BMW, Kia, Mazda, Mercedes-Benz и Nissan в ноябре практически не меняли ценники, которые колебались в диапазоне 1-2%. При этом в абсолютных цифрах сильнее других упала цена кроссовера BMW X5 (-163 тыс. руб.), а в процентном отношении — у Volkswagen Tiguan (-1,8%).

Руководитель "Открытие Авто" Марина Дембицкая:

"В отличие от рынка новых автомобилей отечественный ритейл машин с пробегом продолжает оставаться относительно стабильным в части модельного наполнения, изменения объемов и ценообразования. В декабре, в случае сохранения курса рубля в диапазоне 92-95 "единиц" за доллар, каких-либо резких колебаний прайсов машин с пробегом ждать не стоит. Разве что в салонах официальных дилеров, повсеместно торгующих еще и поддержанными машинами, в преддверии Нового года можно будет встретить наиболее выгодные предложения. Однако чаще всего они будут касаться не самых популярных моделей, которые хорошо продаются без всяких маркетинговых акций, а более узких сегментов автомобилей — субкомпактных хэтчбеков, больших седанов, минивэнов и прочей техники, доли которой на нашем рынке продолжают сжиматься".