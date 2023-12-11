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ТЭК Экономика и бизнес

Ведущий геолог АО "Самаранефтегаз" о наставничестве: "Работа с молодежью — как глоток свежего воздуха"

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трудовой стаж ведущего геолога ЦДНГ-6 (цеха по добыче нефти и газа /нефтепромысел/ № 6 управления добычи нефти) АО "Самаранефтегаз" Валентины Ерховой — 35 лет. Последние 20 лет Валентина Николаевна совмещает основную работу с наставнической деятельностью. За это время из-под ее "крыла" "выпорхнули" десятки специалистов, которые пришли в "Самаранефтегаз" сразу после окончания вуза. О том, какими качествами должен обладать наставник, и что самое сложное в работе с наставляемыми, Валентина Ерхова рассказала в интервью Волга Ньюс, приуроченном к Году педагога и наставника.

Фото: фото предоставлено спикером

 — Валентина Николаевна, как вы пришли к работе в "мужской" профессии?

— Я отучилась в Баку в нефтяном техникуме на специальности "Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений". В нашей группе было всего четыре юноши. Я сознательно выбирала профессию геолога, шла за романтикой. Кроме того, Баку — нефтяной город, там была пробурена первая в мире нефтяная скважина. Поэтому нефтяная отрасль была вне конкуренции для всей азербайджанской молодежи. Эту же специальность ранее получила и моя старшая сестра. Так что у меня, по сути, не было выбора, но было огромное желание получить эту профессию.

В мае 1988 года, после окончания техникума, по распределению я попала в НГДУ "Чапаевскнефть". Начинала техником-геологом, затем получила высшее образование, и по настоящее время являюсь ведущим геологом. В этом году уже 35 лет, как я тружусь в нефтяной отрасли. За это время не было ни одного дня, чтобы я пожалела о выбранной профессии. Здесь же, на месторождении, я познакомилась с будущим мужем. Наш старший сын Антон не планировал связывать свою жизнь с нефтяной отраслью, окончил электротехнический факультет технического вуза. Но судьба распорядилась так, что он пришел в "Самаранефтегаз" в управление энергетики. Младший сын Константин по стопам родителей не пошел, связал свою жизнь с армией.

— С высоты своего опыта можете сказать: многое ли поменялось за эти годы в отрасли?

— Безусловно: и подходы, и методы постоянно совершенствуются, обновляются, в том числе, программы и базы. Мы переучиваемся, доучиваемся всю жизнь, но профессия как была, так и остается очень интересной.

— Наставничество в АО "Самаранефтегаз" — не просто элемент корпоративной культуры, а целая система. Какие направления она включает?

— В АО "Самаранефтегаз" успешно реализуется сквозная система наставничества. АО "Самаранефтегаз" осуществляет свою деятельность в свыше чем 20 районах Самарской области и имеет значительный штат работников, который регулярно обновляется. Включение новых молодых работников в производственные процессы невозможно осуществлять в автономном режиме. Система наставничества представляет собой самый эффективный инструмент адаптации работников и максимального раскрытия их потенциала. В каждом цеху есть свои наставники, за каждым закрепляется не более двух человек. Работа с выпускником вуза, пришедшего к нам — это первая ступень, база. Моя задача — помочь адаптироваться как на производстве, так и в коллективе, передать знания и навыки, проследить, чтобы они были максимально усвоены, и новичок смог впоследствии стать высококвалифицированным специалистом.

В компании проходят конкурсы как среди молодых специалистов, так и среди наставников. В 2022 году я участвовала в конкурсе "Лучший наставник", где заняла второе место в АО "Самаранефтегаз". В этом году мне выпала честь принять участие в Дне производительности труда и наставничества, где состоялась церемония награждения победителей Всероссийского этапа конкурса "Лучшие практики наставничества". Я участвовала в составе рабочей группы Общества в конкурсе, и АО "Самаранефтегаз" награждено дипломом победителя за II место на Всероссийском этапе конкурса "Лучшие практики наставничества 2023" в номинации "Прорывные технологии производительности труда".

— Каков обобщенный портрет наставляемого?

— Средний возраст молодых специалистов, которые приходят к нам — 22-23 года. Чаще всего это молодые специалисты, которые закончили вуз по профилю "Геология", "Разработка" и т. д. Несмотря на то, что за 20 лет через мои руки прошли десятки новичков, очень сложно оценить потенциал каждого. Даже напротив: в большинстве случаев потенциал сразу не раскрывается.

— А как вы сами пришли к наставничеству?

— Во-первых, такое предприятие, как наше, не может функционировать без института наставничества. И мой выбор, прежде всего, был обусловлен производственной необходимостью. Во-вторых, это и личное желание.

— Но ведь не каждый сможет работать наставником. Какие качества, необходимые для этой работы, вы бы выделили?

— Думаю, работа наставника была бы невозможна без коммуникабельности, умения выстраивать обратную связь, без способности доносить информацию. Наставничество отчасти перекликается с родительской миссией: это дело чести и главная цель здесь — вырастить компетентного специалиста, который успешно займет место в системе предприятия.

— Обучение долго длится?

— Все зависит от наставляемых, их потенциала, характера, восприимчивости, обратной реакции. Когда человек слышит и слушает, достаточно небольшого периода. Иногда требуется больше времени. Специалист получает "пакет" знаний, которые потом с успехом может применять на практике.

— По вашим наблюдениям, насколько влияет качество образования, полученного в вузе, на карьеру специалистов?

— Образование очень важная ступень, это фундамент всех знаний. Без теоретической базы всем сторонам процесса — наставнику и ученику — придется прикладывать двойные усилия. Ребята, которые к нам приходят, в основном, с высшим образованием, замотивированные на успех. У них хороший фундамент.

— Ощутима ли разница между студентами, которые приходили 20 лет назад на обучение, и нынешней молодежью?

— Сложно ответить на этот вопрос однозначно. И 20 лет назад у ребят был разный потенциал. Все индивидуально, зависит от человека. Тот, кто хочет брать знания, возьмет их любой ценой и при любых обстоятельствах.

— Сохраняется ли связь с подопечными?

— Практически со всеми наставляемыми мы продолжаем общение. Мне приятно наблюдать за карьерным ростом молодых коллег. Испытываю гордость за каждого, кто когда-то пришел ко мне со студенческой скамьи, а затем ушел далеко вперед, занимает руководящие позиции в АО "Самаранефтегаз".

— Какие сложности в наставничестве бывают?

— Неразрешимых ситуаций нет, сложности, как правило, краткосрочные. Все определяет установка и самооценка человека: готовность реагировать положительными или отрицательными эмоциями. И здесь включается мотивация — умение "зажигать" себя и ученика.

— Что самое сложное и самое главное для вас в наставничестве?

— Главное — оказать помощь работникам в их профессиональном становлении, в 
приобретении профессиональных знаний и навыков выполнения должностных обязанностей, помочь адаптироваться в коллективе, воспитать дисциплинированность, требовательность к себе и заинтересованность в результатах труда.

— Исправляете ошибки за учениками?

— Нет, даю удочку. Поначалу ошибаются все, со временем и при принятии обратной связи усваиваются определенные компетенции, навыки, раскрывается профессионализм. Работа с молодыми специалистами — как глоток свежего воздуха. У них есть способность смотреть на ситуацию "незамыленным" глазом.

— Какие пожелания вы бы дали нынешним студентам и молодым коллегам АО "Самаранефтегаз"?

— Смело приходите, а мы постараемся всему научить. Наша работа стабильная, профессия — востребованная, организация — надежная. Не бойтесь трудностей. У вас все получится, если будет желание, мотивация и цель.

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Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

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очень странно

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