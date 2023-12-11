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Рынок недвижимости Строительство и недвижимость

Земля бывшего ЗИМа за 3,6 млрд руб. никого не заинтересовала

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На аукцион по продаже части бывшей территории завода им. Масленникова (ЗИМ) не поступило ни одной заявки, следует из протокола процедуры.

Напомним, на торги был выставлен участок 7,2 га, расположенный вдоль улицы Липецкой, вблизи Ново-Садовой. Начальная цена на него составляла 3,6 млрд рублей. В лот вошли 12 участков, принадлежащие ООО "Сити Центр" и ООО "Центр".

Организатор аукциона позиционировал площадку "для создания жилого проекта высокого класса, с панорамными террасами, видовыми балконами и лоджиями, внутренним закрытым и внешним открытым сквером, собственным яхт-клубом". Вдоль Волги разрешена высота домов 25 м, к Липецкой улице она увеличится до 40 метров.

В рамках комплексного освоения на бывшей территории ЗИМа планируется строительство более чем 3,1 млн кв. м, в том числе 1,1 млн кв. м жилья, 375 тыс. кв. м коммерческой недвижимости, а также 24 детсада, две школы, три поликлиники, физкультурно-оздоровительный комплекс. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 100 млрд рублей.

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