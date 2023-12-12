В Тольятти появится передовая инженерная школа по автомобилестроению

На базе Тольяттинского государственного университета будет создана передовая инженерная школа "Гибридные и комбинированные технологии", где будут готовить специалистов по автомобилестроению. О подведении итогов конкурсного отбора сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Проекты развития университетов, на базе которых будут созданы передовые инженерные школы, на прошлой неделе рассматривались Советом по грантам под председательством главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова. На конкурс в общей сложности поступило 73 заявки. В финале были заслушаны 57 претендентов из 40 регионов.

"Передовые инженерные школы" — федеральный проект, созданный на основе одной из 42 стратегических инициатив социально-экономического развития, которые утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. В 2022 году по итогам конкурсного отбора победителями проекта стали 30 университетов из 15 субъектов РФ. По итогам второй волны отбора в 2023 году число передовых инженерных школ увеличится до 50, причем в 8 регионах они будут созданы впервые.

Деятельность передовых инженерных школ строится вокруг приоритетных задач, стоящих перед национальной экономикой. В каждом проекте изначально закладывается софинансирование со стороны бизнеса. С передовыми инженерными школами уже работают свыше 190 индустриальных партнеров, среди которых "Росатом", "Роскосмос", "Ростех", "Сибур Холдинг" и "Газпром нефть". До конца 2024 года их количество должно превысить 250.

В 2024 году из федерального бюджета вузам- участникам проекта будет доведено более 18,3 млрд рублей, из которых почти 4,5 млрд рублей получат новые передовые инженерные школы. Индустриальным партнером тольяттинской школы автомобилестроению станет крупная российская компания АвтоВАЗ.

Совместными усилиями специалисты будут работать над созданием новых материалов и технологий. Они будут вносить клад в технологический суверенитет автомобилестроения и смежных отраслей, включая интегрированную с инжинирингом и исследованиями систему инженерной подготовки специалистов, способных разрабатывать новые технологии и изделия, создавать технологическое оснащение для их реализации.

К 2030 году школа планирует реализовать 15 новых образовательных программ (бакалавриат, магистратура, аспирантура), обучить около 5 тыс. человек по программам высшего и дополнительного профессионального образования, в том числе более 2,5 тыс. человек в сетевой форме, а также трудоустроить более 800 инженеров.

Новая передовая инженерная школа станет третьей в Самарской области. В настоящее время в регионе на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева уже ведется работа передовой инженерной аэрокосмической школы. Школа Самарского государственного медицинского университета Минздрава России готовит инженерные кадры для решения задач разработки новой медицинской техники, средств реабилитации и диагностики, телемедицинских систем на основе комбинированного владения IT и применения инженерных решений в медицине.

"Эти вузы — наши лидеры, активные участники Научно- образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Участие в проекте "Передовые инженерные школы" даст нашим университетам дополнительные возможности реализации передовых идей и разработок - как в организации учебного процесса, так и в научных исследованиях", - отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, подчеркивая, что вузы региона являются драйверами роста инновационной экономики.