Жителя Новокуйбышевска обвиняют в том, что он застрелил сожительницу

Следственным отделом по городу Новокуйбышевску СК РФ предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) 36-летнему местному жителю. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 ноября обвиняемый в ходе ссоры выстрелил из огнестрельного оружия в голову 40-летней сожительницы. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", — пояснили в региональном управлении СК РФ.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.