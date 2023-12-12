Жителя Новокуйбышевска обвиняют в том, что он застрелил сожительницу

Следственным отделом по городу Новокуйбышевску СК РФ предъявлено обвинение в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) 36-летнему местному жителю. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в ночь с 24 на 25 ноября обвиняемый в ходе ссоры выстрелил из огнестрельного оружия в голову 40-летней сожительницы. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления.
В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", — пояснили в региональном управлении СК РФ.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.