К 2025 году в Самарской области отремонтируют дорогу "Урал" — Жигули — пионерлагерь

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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило конкурс на поиск подрядчика, который капитально отремонтирует дорогу межмуниципального значения "Урал" — Жигули — пионерлагерь в Ставропольском районе.