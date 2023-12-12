Мошенники выманили 1,2 млн руб. у учительницы из Тольятти

В Тольятти жертвой мошенников стала 59-летняя учительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Женщина искала развивающие программы для учеников начальных классов и решила купить на одном из сайтов тестовую обучающую игру. Она внесла личные данные в анкету.

После этого ей в мессенджере написал неизвестный — якобы сотрудник службы безопасности банка. Он сказал, что мошенники воспользовались оставленной женщиной информацией и пытаются украсть ее средства. Также незнакомец утверждал, что может отменить операцию по переводу денег, если тольяттинка продиктует ему код из СМС. Потерпевшая последовала инструкциям и лишилась 1,2 млн рублей.