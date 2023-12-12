Мошенники выманили 1,2 млн руб. у учительницы из Тольятти

В Тольятти жертвой мошенников стала 59-летняя учительница. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Женщина искала развивающие программы для учеников начальных классов и решила купить на одном из сайтов тестовую обучающую игру. Она внесла личные данные в анкету.
После этого ей в мессенджере написал неизвестный — якобы сотрудник службы безопасности банка. Он сказал, что мошенники воспользовались оставленной женщиной информацией и пытаются украсть ее средства. Также незнакомец утверждал, что может отменить операцию по переводу денег, если тольяттинка продиктует ему код из СМС. Потерпевшая последовала инструкциям и лишилась 1,2 млн рублей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.