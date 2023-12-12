В Новокуйбышевске водитель легковушки сбил двух подростков на переходе

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В понедельник, 11 декабря, в Новокуйбышевске в ДТП попал 65-летний водитель Lada Granta. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.