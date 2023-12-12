Под Самарой выросла многокилометровая пробка из-за столкнувшихся фур

Во вторник, 12 декабря, в Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух фур. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 6:05 на 20 км трассы Самара — Волгоград, в районе пос. Алексеевка, 52-летний водитель FAW врезался в стоявший грузовик DAF. В результате водителю FAW потребовалась разовая медицинская помощь на месте.

По информации в соцсетях, из-за аварии осталась свободной только одна полоса, по которой организовали реверсивное движение. Из-за этого выросла многокилометровая пробка в обе стороны. Водители провели в ней по несколько часов. При этом, поданным Яндекс.Карт, на 12:00 пробка еще не рассосалась.