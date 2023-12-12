Клиент Сбера купил в банке бриллиант весом 12,22 карата

12 декабря Сбер продал самый крупный бриллиант в этом году. Уникальный драгоценный камень массой 12,22 карата приобрел клиент "СберПервого".
Бриллианты в Сбере можно купить с июня 2023 года. Клиенты банка приобретают драгоценные камни, из которых, в отличие от слитков и монет, можно сделать ювелирные украшения, а еще их можно использовать в качестве инвестиций.
Бриллианты стали очень популярным активом для долгосрочных инвестиций после отмены НДС на продажу банками. Цены на крупные камни меньше подвержены краткосрочным рыночным колебаниям и сохраняют устойчивую тенденцию к росту в долгосрочной перспективе благодаря их ограниченному предложению на рынке.
Купить бриллианты в Сбере могут пользователи премиальных пакетов услуг "СберПервый" и "Private Banking".
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