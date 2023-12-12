ТГУ подтвердил компетенции в Росаккредитации

Достоверность исследований Тольяттинского государственного университета (ТГУ) в области экологии подтверждена в Федеральной службе по аккредитации.

Научно-аналитический центр физико-химических и экологических исследований (НАЦ) ТГУ в третий раз подтвердил компетенции в Федеральной службе по аккредитации (Росаккредитация). В состав центра входит единственная в Приволжском федеральном округе передвижная эколаборатория, которая занимается комплексным исследованием состава атмосферного воздуха в Тольятти, результаты оперативно отражаются в Экологическом атласе Тольятти на сайте администрации города. Протоколы НАЦ ТГУ по итогам анализа проб воды, воздуха и почвы по-прежнему имеют юридическую силу.

"Подтверждение компетенции НАЦ — гарантия надежности и достоверности проводимых нами испытаний и исследований. Для жителей Тольятти остается актуальным вопрос качества атмосферного воздуха. Для ТГУ подтверждение компетенций — это и вопрос репутации, и расширения объемов выполняемых работ для партнеров, включая администрацию города", — отметил директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников.

По словам директора НАЦ ТГУ Татьяны Зиминой, подготовка к подтверждению компетенций началась ещё в 2021 году. За два последних года в законодательстве регулирующих органов произошли глобальные изменения, и требования к подтверждению компетентности стали значительно жестче.

"Экспертиза по расширению области аккредитации состояла из двух этапов: на первом проверялись документы системы менеджмента, технические ресурсы центра, на втором экспертная группа оценивала компетентность сотрудников центра, их умение проводить испытания. С поставленными задачами мы справились успешно. 29 ноября 2023 года вышел приказ о подтверждении компетентности НАЦ и расширении области аккредитации до 108 видов анализа объектов окружающей среды", — говорит Татьяна Зимина.

Выдача аттестата Федеральной службы по аккредитации означает техническую компетентность испытательной лаборатории в заявленной области аккредитации. Лабораторию вносят в национальный реестр аккредитованных лиц, где проверить ее наличие может каждый производитель товара, подлежащего сертификации или декларации.

"Для поддержания компетенций НАЦ ведется непрерывная работа по внутрилабораторному контролю, проходят внутренние аудиты по системе менеджмента, ежегодно осуществляется техническое обслуживание приборов и поверка средств измерений в метрологических службах, аккредитованных в Росаккредитации. Следующая проверка на подтверждение компетентности состоится через 2 года", — поясняет Татьяна Зимина.

НАЦ проводит работы различной направленности с ведущими предприятиями Тольятти. Например, с ПАО "КуйбышевАзот" по экологическому контролю санитарно-защитной зоны завода, с ООО "Федерал-Могул Пауэртрейн Восток" по контролю технологических процессов для поддержания качества выпускаемой продукции. Заказчиком научно-аналитического центра в области экологического контроля объектов окружающей среды также является ООО "Эковозсервис".

Кроме текущих задач НАЦ работает над перспективными проектами. Одно из направлений — совместная деятельность ТГУ с участниками эколого-промышленного консорциума по созданию экологического цифрового двойника города. Он сможет выдавать динамические данные о выбросах на всех предприятиях города и с учетом розы ветров. Эта информация позволит локализовать источник выбросов проверяющим и надзорным органам и улучшить экологическую ситуацию в Тольятти. Предприятия смогут в режиме онлайн регулировать технологические мощности, а горожане с учетом экологической ситуации планировать прогулки, занятия спортом на открытом воздухе без вреда для здоровья.