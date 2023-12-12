ВТБ реализовал кампусные проекты на базе карты жителя Самарской области

Сразу в четырех учебных заведениях губернии запущены кампусные проекты при поддержке ВТБ. Универсальный пластик, объединяющий в себе функционал банковской карты, транспортного приложения и пропуска получили студенты и сотрудники Самарского государственного университета путей сообщения, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, колледжа связи ПГУТИ и Тольяттинского медицинского колледжа. Базовым продуктом для кампусного проекта послужила карта жителя Самарской области.

Кампусный проект представляет собой удобную систему управления инфраструктурой учебного заведения, объединяющую различные сегменты в единую цифровую среду. В основе системы лежит кампусная карта. На нее зачисляется стипендия и заработная плата для сотрудников вуза, она служит пропуском на территорию университета или колледжа, ключом для входа в аудитории, которые закрыты электронными замками. Это позволяет исключить доступ посторонних в учебное заведение.

"Реализация кампусных проектов обеспечивает синергию между банком и учебными заведениями, способствует развитию цифровой обучающей среды. Мы видим повышенный интерес образовательных учреждений к интеграции многослойных продуктов в образовательную среду. В этом учебном году мы запустили уже четыре кампусных проекта, а сегодня ведем переговоры еще с рядом региональных вузов. В общей сложности в рамках кампусных проектов ВТБ выдал свыше 4 тыс. универсальных карт", — отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и "Открытие" в Самарской области Максим Папков.

"Цифровизация системы образования и городской среды позволяют интегрировать различные услуги и сервисы в единый универсальный пластик, предложив горожанам максимально удобный и безопасный инструмент. Мы постоянно расширяем функционал карты жителя Самарской области, адаптируя его под потребности целевой аудитории. Сегодня с уверенностью можно сказать, что интерес к карте жителя Самарской области со стороны молодых людей растет. С начала года доля молодежи в общем объеме заявок выросла в несколько раз и превысила 5%, — прокомментировал врио заместителя председателя правительства — руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

"Кампусный проект обеспечивает в первую очередь безопасность пребывания на территории университета. В новых реалиях важно предотвратить проникновение посторонних в вуз — по карте пройдут только студенты и преподаватели. Кроме того, на универсальный пластик поступает стипендия или зарплата, она выполняет роль электронного студенческого проездного в общественном транспорте, по ней можно получить скидки от партнеров карты жителя Самарской области. Это функционально, удобно и самое главное — безопасно", — комментирует ректор ПГУТИ Вадим Ружников.

Проект "Карта жителя Самарской области" развивается с 2021 года. ВТБ первым из банков поддержал проект, запустив массовую эмиссию карты в регионе. В общей сложности более 220 тыс. жителей региона подали заявку на получение универсального пластика. Карта жителя включает в себя банковскую, транспортную, социальную и скидочную карты, а также полис обязательного медицинского страхования. Многофункциональный пластик также можно использовать как ключ от "умного домофона" или пропуск на предприятие. Партнерами проекта являются более 200 федеральных и региональных организаций, включая культурно-досуговые, спортивные и торговые компании и он постоянно пополняется.