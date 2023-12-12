В Самарской области планируют заключить 20 концессионных соглашений

Правительством Самарской области утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2024 год. Распоряжение опубликовано в понедельник, 11 декабря.
Предложение взять в концессию большую часть объектов из этого перечня уже публиковалось в начале текущего года, но желающих пока не нашлось.
В обновленный перечень попали 20 объектов недвижимости, среди которых значатся учреждения здравоохранения - медсанчасть № 2 и здание профилактория на ул. Земеца в Самаре. В отношении этих объектов запланированы работы по реконструкции.
В Тольятти под реконструкцию попадает здание детской пищевой станции в Автозаводском районе, учебно-производственный и общественно-бытовой блоки здания на ул. Новозаводская, д. 7 в Центральном районе. В Автозаводском районе также планируется завершить строительство объекта на Цветном бульваре, д. 16.
В других населенных пунктах области планируется реконструировать имущественный комплекс (г. Отрадный) и здание профилактория (село Воскресенка).
Последние комментарии
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
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