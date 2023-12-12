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Государство и Бизнес Экономическая политика

В Самарской области планируют заключить 20 концессионных соглашений

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительством Самарской области утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2024 год. Распоряжение опубликовано в понедельник, 11 декабря.

Предложение взять в концессию большую часть объектов из этого перечня уже публиковалось в начале текущего года, но желающих пока не нашлось.

В обновленный перечень попали 20 объектов недвижимости, среди которых значатся учреждения здравоохранения - медсанчасть № 2 и здание профилактория на ул. Земеца в Самаре. В отношении этих объектов запланированы работы по реконструкции.

В Тольятти под реконструкцию попадает здание детской пищевой станции в Автозаводском районе, учебно-производственный и общественно-бытовой блоки здания на ул. Новозаводская, д. 7 в Центральном районе. В Автозаводском районе также планируется завершить строительство объекта на Цветном бульваре, д. 16.

В других населенных пунктах области планируется реконструировать имущественный комплекс (г. Отрадный) и здание профилактория (село Воскресенка).

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