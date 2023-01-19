В Самарской области в 2023 году планируют заключить 26 концессионных соглашений

В Самарской области утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2023 год. Соответствующее распоряжение областного правительства опубликовано в среду, 18 января.

В перечень включены 26 объектов, право собственности на которые принадлежит региону или будет принадлежать после их создания, подчеркивается в документе.

В отношении объектов запланированы различные виды работ: проектирование, строительство, создание и реконструкция. Сферы их использования также разнообразны: здравоохранение, образование, туризм, физкультура и спорт, социальное обслуживание и ЖКХ. Впрочем, для ряда объектов, сфера будущего применения пока не определена.

В список вошли ряд объектов, представляющих культурно-историческую ценность: бывшая усадьба Орлова-Давыдова в Усолье, Дом Гагарина в с. Заборовка, особняк Субботина-Шихобалова, "Дом Юрина Е.О." и нежилое здание на ул. Ленинской, 75 (поликлиническое отделение кожно-венерологического диспансера) в Самаре.

Из туристических объектов в концессию попадет имущественный комплекс базы отдыха "Волжанка", расположенный на 8-й просеке в Самаре.

Из учреждений здравоохранения планируется создать: детскую поликлинику на ул. Запорожская, лечебный корпус областной психиатрической больницы, здание областной детской больницы им. Ивановой и инновационный лабораторный корпус в областной больнице им. Середавина — все здания находятся в Самаре.

По социальному направлению предполагается провести реконструкцию лечебно-оздоровительного комплекса "Шахтерская слава" в Анапе. Также концессионеров ждут на дом-интернат для престарелых на Мехзаводе в Самаре, реабилитационный центр для детей-инвалидов "Виктория" и спортивно-оздоровительный комплекс "Преодоление" в Тольятти.

Из образовательных заведений в перечень вошли новые школы на ул. Лейтенанта Шмидта в Самаре и общеобразовательная школа на 1200 мест в Автозаводском районе Тольятти, а также международный межвузовский кампус IT-направления в Самаре.

В сфере ЖКХ будут созданы три многофункциональных мусоро-сортировочных полигона в Хворостянском, Кинель-Черкасском и Сергиевском районах области, общей емкостью 215 тыс тонн отходов в год.

Запланированы строительство с реконструкцией и нескольких спортивных объектов: стадион "Восход", комплекс современного пятиборья и физкультурно-оздоровительный комплекс в Самаре, крытый каток в Суходоле, универсальный спорткомплекс в "Южном городе" под Самарой и Центр спортивной гимнастики "Немов-центр" в Тольятти.