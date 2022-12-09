В регионе продолжается строительство школ на условиях государственно-частного партнерства

В Самарской области продолжается реализация масштабного проекта по строительству школ на условиях государственно-частного партнерства с использованием механизмов ВЭБ-РФ. На совещании под руководством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова обсудили ход проектирования, подготовку к строительству и возведение образовательных учреждений.
Напомним, поручение о строительстве в стране 1300 новых школ с использованием ресурсов ВЭБ.РФ впервые прозвучало в послании президента РФ Владимира Путина в апреле 2021 года. По поручению главы государства была разработана государственная программа "Развитие образования".
Самарская область одной из первых в стране заключила концессионное соглашение на строительство школы на условиях ГЧП с использованием механизмов ВЭБ.РФ. Учреждение среднего образования на 1500 мест будет возведено в селе Лопатино Волжского района. Строительство стартовало в 2022 году, ввести школу в эксплуатацию планируют в 2023-м. Это первый такой объект, который появится в регионе благодаря сотрудничеству между правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. Подпись под документом поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Затем на Санкт-Петербургском экономическом форуме Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока "ВЭБ.РФ", генеральный директор группы компаний "ПроШкола" Алиса Денисова подписали соглашение о строительстве еще трех школ: в районе улицы Школьной в микрорайоне "Крутые Ключи" Красноглинского района Самары, в 14-м квартале жилого района "Волгарь" в 18-м микрорайоне Автозаводского района Тольятти.
Эти образовательные учреждения появятся в области в рамках первого этапа реализации проекта. Кроме того, в планах областных властей - школа на 19-м км Московского шоссе в Кировском районе, учреждение образования на Южном шоссе в Куйбышевском районе, два объекта в Октябрьском районе областного центра - в границах улиц лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали и левого берега реки Волги и в границах улиц Масленникова, Ново-Садовой, Николая Панова и Скляренко, а также школа в 14А микрорайоне Тольятти на улице 40 лет Победы.
Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал о ходе реализации проекта. Полным ходом идет строительство школы в Лопатино, объект скоро планируют подключить к сетям связи ПАО "Ростелеком".
Завершен вынос инженерных коммуникаций на площадке под строительство объекта в 14-м квартале ЖК "Волгарь". Ведется проектирование школы в "Крутых ключах", образовательного учреждения в районе улицы Лейтенанта Шмидта. Здесь планируется вынос сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разрабатывается график строительства школы по улице 70 лет Октября в 18-м квартале Автозаводского района Тольятти.
По остальным объектам идет подготовка площадок, решаются вопросы оформления земельных участков.
"Это один из важнейших проектов для Самарской области. Региону очень нужны новые школы, и концессионное соглашение является оптимальным для нас механизмом создания общеобразовательных объектов. Это позволит нам в достаточно сжатые сроки создать большое количество комфортных и современных учебных мест", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Председатель областного правительства призвал глав Самары и Тольятти, руководство профильных министерств оказывать всестороннюю поддержку инвестору в реализации проекта, своевременно информировать власти о возникающих сложностях и рисках.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.