В регионе продолжается строительство школ на условиях государственно-частного партнерства

В Самарской области продолжается реализация масштабного проекта по строительству школ на условиях государственно-частного партнерства с использованием механизмов ВЭБ-РФ. На совещании под руководством первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова обсудили ход проектирования, подготовку к строительству и возведение образовательных учреждений.

Напомним, поручение о строительстве в стране 1300 новых школ с использованием ресурсов ВЭБ.РФ впервые прозвучало в послании президента РФ Владимира Путина в апреле 2021 года. По поручению главы государства была разработана государственная программа "Развитие образования".

Самарская область одной из первых в стране заключила концессионное соглашение на строительство школы на условиях ГЧП с использованием механизмов ВЭБ.РФ. Учреждение среднего образования на 1500 мест будет возведено в селе Лопатино Волжского района. Строительство стартовало в 2022 году, ввести школу в эксплуатацию планируют в 2023-м. Это первый такой объект, который появится в регионе благодаря сотрудничеству между правительством Самарской области и ВЭБ.РФ. Подпись под документом поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Затем на Санкт-Петербургском экономическом форуме Виктор Кудряшов и исполнительный директор бизнес-блока "ВЭБ.РФ", генеральный директор группы компаний "ПроШкола" Алиса Денисова подписали соглашение о строительстве еще трех школ: в районе улицы Школьной в микрорайоне "Крутые Ключи" Красноглинского района Самары, в 14-м квартале жилого района "Волгарь" в 18-м микрорайоне Автозаводского района Тольятти.

Эти образовательные учреждения появятся в области в рамках первого этапа реализации проекта. Кроме того, в планах областных властей - школа на 19-м км Московского шоссе в Кировском районе, учреждение образования на Южном шоссе в Куйбышевском районе, два объекта в Октябрьском районе областного центра - в границах улиц лейтенанта Шмидта, Ново-Садовой, Северо-Восточной магистрали и левого берега реки Волги и в границах улиц Масленникова, Ново-Садовой, Николая Панова и Скляренко, а также школа в 14А микрорайоне Тольятти на улице 40 лет Победы.

Министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов рассказал о ходе реализации проекта. Полным ходом идет строительство школы в Лопатино, объект скоро планируют подключить к сетям связи ПАО "Ростелеком".

Завершен вынос инженерных коммуникаций на площадке под строительство объекта в 14-м квартале ЖК "Волгарь". Ведется проектирование школы в "Крутых ключах", образовательного учреждения в районе улицы Лейтенанта Шмидта. Здесь планируется вынос сетей электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Разрабатывается график строительства школы по улице 70 лет Октября в 18-м квартале Автозаводского района Тольятти.

По остальным объектам идет подготовка площадок, решаются вопросы оформления земельных участков.

"Это один из важнейших проектов для Самарской области. Региону очень нужны новые школы, и концессионное соглашение является оптимальным для нас механизмом создания общеобразовательных объектов. Это позволит нам в достаточно сжатые сроки создать большое количество комфортных и современных учебных мест", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Председатель областного правительства призвал глав Самары и Тольятти, руководство профильных министерств оказывать всестороннюю поддержку инвестору в реализации проекта, своевременно информировать власти о возникающих сложностях и рисках.