Прокуратура организовала проверку в связи с крупной коммунальной аварией в Красноглинском районе

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Во вторник, 12 декабря, в вечернее время в результате повреждения подземного кабеля произошло отключение электроэнергии в 10-м квартале, 5 пос. Мехзавод в Красноглинском районе Самары. На время проведения восстановительных работ без электроснабжения остались потребители многоквартирных и частных домов.