Прокуратура организовала проверку в связи с крупной коммунальной аварией в Красноглинском районе

Во вторник, 12 декабря, в вечернее время в результате повреждения подземного кабеля произошло отключение электроэнергии в 10-м квартале, 5 пос. Мехзавод в Красноглинском районе Самары. На время проведения восстановительных работ без электроснабжения остались потребители многоквартирных и частных домов.
Администрацией для временно размещения нуждающихся семей выделены помещения. Прокуратура Красноглинского района проводит проверку соблюдения законодательства об электроэнергетике.
По итогам проверки будет дана оценка степени безопасности оказанных услуг обслуживающей организацией.
Напомним, к проблеме уже подключился губернатор. Дмитрий Азаров рассказал о поручениях, связанных с устранением коммунальной аварии: создан оперативный штаб, привлечены все профильные службы, включая состав МЧС, создан пункт временного размещения в школе № 156 и т.д.
Для предотвращения повторных отключений готовится техническое решение для резервного подключения.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!