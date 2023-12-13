16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Прокуратура организовала проверку в связи с крупной коммунальной аварией в Красноглинском районе В самарской школе №26 обвалился потолок В Самаре ребенок получил перелом позвоночника на ступенях школы Более 2 тыс. человек остались без газа и тепла из-за повреждения газопровода в Сызранском районе В Чапаевске женщина попала под грузовой поезд

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Прокуратура организовала проверку в связи с крупной коммунальной аварией в Красноглинском районе

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 12 декабря, в вечернее время в результате повреждения подземного кабеля произошло отключение электроэнергии в 10-м квартале, 5 пос. Мехзавод в Красноглинском районе Самары. На время проведения восстановительных работ без электроснабжения остались потребители многоквартирных и частных домов.

Администрацией для временно размещения нуждающихся семей выделены помещения. Прокуратура Красноглинского района проводит проверку соблюдения законодательства об электроэнергетике.

По итогам проверки будет дана оценка степени безопасности оказанных услуг обслуживающей организацией.

Напомним, к проблеме уже подключился губернатор. Дмитрий Азаров рассказал о поручениях, связанных с устранением коммунальной аварии: создан оперативный штаб, привлечены все профильные службы, включая состав МЧС, создан пункт временного размещения в школе № 156 и т.д.

Для предотвращения повторных отключений готовится техническое решение для резервного подключения. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31