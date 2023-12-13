Самарский театр оперы и балета представит в Белоруссии оперу "Любовь к трем апельсинам"

14 декабря Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках XIII Минского международного рождественского оперного форума покажет на сцене Большого театра Беларуси оперу "Любовь к трем апельсинам" С. Прокофьева.
В этом году был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве Самарского театра и Большого театра республики Беларусь. Он предусматривает организацию гастрольной деятельности театров, обмен солистами и коллективами, совместные творческие проекты.
"Я рада, что мы выстраиваем творческие контакты с республикой Беларусь. Убеждена, что мастерство и профессионализм наших музыкантов и артистов по достоинству оценить минская публика. Помимо творческой составляющей у театра стоит задача провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Например, обсуждается возможность визита труппы Большого театра Беларуси на фестиваль имени Дмитрия Шостаковича в следующем году, совместные постановки театров", — поделилась врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.