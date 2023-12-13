Самарский театр оперы и балета представит в Белоруссии оперу "Любовь к трем апельсинам"

14 декабря Самарский академический театр оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича в рамках XIII Минского международного рождественского оперного форума покажет на сцене Большого театра Беларуси оперу "Любовь к трем апельсинам" С. Прокофьева.

В этом году был подписан меморандум о двустороннем сотрудничестве Самарского театра и Большого театра республики Беларусь. Он предусматривает организацию гастрольной деятельности театров, обмен солистами и коллективами, совместные творческие проекты.

"Я рада, что мы выстраиваем творческие контакты с республикой Беларусь. Убеждена, что мастерство и профессионализм наших музыкантов и артистов по достоинству оценить минская публика. Помимо творческой составляющей у театра стоит задача провести переговоры о дальнейшем сотрудничестве. Например, обсуждается возможность визита труппы Большого театра Беларуси на фестиваль имени Дмитрия Шостаковича в следующем году, совместные постановки театров", — поделилась врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина.