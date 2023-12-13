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Преступления Происшествия

Кибермошенники выманили у жителя Похвистневского района более 1 млн рублей

ПОХВИСТНЕВО. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ГУ МВД по Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

24-летнему жителю Похвистневского района, работающему помощником бурильщика, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, предложил защитить денежные средства от мошенников, установив на сотовый телефон приложение удаленного доступа.

Незнакомец заверил мужчину, что все безопасно и бесплатно, а приложение обязательно поможет сохранить сбережения, предупредив о мошеннических действиях со счетом.

Поверив, мужчина перешел по ссылке, которую прислал собеседник, и установил на телефон приложение. После этого со счета списалось более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники полиции призывают быть бдительными и не доверять незнакомцам, предлагающим защитить сбережения от посягательств мошенников. Не переходите по ссылкам и не устанавливайте на свои гаджеты никакие приложения", - предупредили в ГУ МВД по Самарской области.

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