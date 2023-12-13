Банк "Открытие" стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2023

Победителем ХVII ежегодной премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России в номинации "Лучший розничный финансовый продукт" стал автокредит банка "Открытие" (входит в группу ВТБ) с дифференцированной ставкой тарифов. Акция "Годовой бонус" заняла первое место в номинации "Креатив года". Кроме того, банк "Открытие" получил еще две награды — в номинации "Лучший розничный финансовый продукт" и специальную награду в номинации "Цивилизация" за реализацию проектов, направленных на развитие здорового, образованного, гармоничного общества и продвижение гуманистических идеалов.
В номинации "Лучший розничный финансовый продукт" победу одержал автокредит с дифференцированной ставкой, который предлагает клиентам "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"). Данный продукт рассчитан на клиентов, планирующих оформить среднесрочный кредит на автомобиль и получить за счет оптимального срока кредитования наиболее выгодный ежемесячный платеж. В рамках программы предусмотрены два периода кредитования с различными процентными условиями. Более высокая ставка действует для клиента в первые 15 месяцев оплаты кредита, после чего банк снижает ее в два-три раза. В совокупности формируется более выгодный ежемесячный платеж для клиента при условии отсутствия досрочного погашения.
В номинации "Креатив года" лучше признана акция "Годовой бонус" банка "Открытие". Клиенты банка, которые стали держателями кредитной карты "120 дней" в период действия акции, получили возможность вернуть до 24 000 рублей в качестве годового бонуса. Размер бонуса зависит от ежемесячного оборота по карте. Для участия в "Годовом бонусе" необходимо было оформить и получить в период действия акции кредитную карту "120 дней".
Второе место в номинации "Лучший финансовый продукт" завоевала услуга "Кредитная карта за 60 минут", позволяющая клиенту оформить кредитную карту онлайн на сайте "Открытие" и получить ее из рук представителя банка с помощью сервиса доставки всего через час после заявки.
Специальной награды в номинации "Цивилизация" удостоен профинансированный банком "Открытие" проект благоустройства Дендропарка Екатеринбурга с созданием современной декоративной зоны и зоны к 300-летию города.
Премия Retail Finance Awards — самая значимая и авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Учреждена в 2007 году. Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла, вооружить финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.
Учредитель премии — журнал "Розничные Финансы" — первое в России и СНГ специализированное аналитическое издание, занимающееся исследованием рынка розничных финансов, организатор наиболее значимых отраслевых мероприятий.
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