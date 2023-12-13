16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АСВ банкротит экс-представителя главы Чечни в Самарской области На конкурсное производство Газбанка затрачено 1,5 млрд рублей За сентябрь жители Самарской области отнесли в банки 6,8 млрд рублей Сбер открыл исторический и современный офисы на выставке "Россия" Уникальный павильон Сбера открылся на выставке "Россия" на ВДНХ

Банки Финансы

Банк "Открытие" стал лауреатом премии Retail Finance Awards 2023

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 33
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Победителем ХVII ежегодной премии Retail Finance Awards за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России в номинации "Лучший розничный финансовый продукт" стал автокредит банка "Открытие" (входит в группу ВТБ) с дифференцированной ставкой тарифов. Акция "Годовой бонус" заняла первое место в номинации "Креатив года". Кроме того, банк "Открытие" получил еще две награды — в номинации "Лучший розничный финансовый продукт" и специальную награду в номинации "Цивилизация" за реализацию проектов, направленных на развитие здорового, образованного, гармоничного общества и продвижение гуманистических идеалов.

В номинации "Лучший розничный финансовый продукт" победу одержал автокредит с дифференцированной ставкой, который предлагает клиентам "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"). Данный продукт рассчитан на клиентов, планирующих оформить среднесрочный кредит на автомобиль и получить за счет оптимального срока кредитования наиболее выгодный ежемесячный платеж. В рамках программы предусмотрены два периода кредитования с различными процентными условиями. Более высокая ставка действует для клиента в первые 15 месяцев оплаты кредита, после чего банк снижает ее в два-три раза. В совокупности формируется более выгодный ежемесячный платеж для клиента при условии отсутствия досрочного погашения.

В номинации "Креатив года" лучше признана акция "Годовой бонус" банка "Открытие". Клиенты банка, которые стали держателями кредитной карты "120 дней" в период действия акции, получили возможность вернуть до 24 000 рублей в качестве годового бонуса. Размер бонуса зависит от ежемесячного оборота по карте. Для участия в "Годовом бонусе" необходимо было оформить и получить в период действия акции кредитную карту "120 дней".

Второе место в номинации "Лучший финансовый продукт" завоевала услуга "Кредитная карта за 60 минут", позволяющая клиенту оформить кредитную карту онлайн на сайте "Открытие" и получить ее из рук представителя банка с помощью сервиса доставки всего через час после заявки.

Специальной награды в номинации "Цивилизация" удостоен профинансированный банком "Открытие" проект благоустройства Дендропарка Екатеринбурга с созданием современной декоративной зоны и зоны к 300-летию города.

Премия Retail Finance Awards — самая значимая и авторитетная награда в сфере розничных финансов в России. Учреждена в 2007 году. Цель премии — отметить наиболее достойных представителей розничного финансового бизнеса, привлечь внимание профессионального сообщества к значимым достижениям в области развития финансового ритейла, вооружить финансистов лучшими практиками развития розничного финансового бизнеса.

Учредитель премии — журнал "Розничные Финансы" — первое в России и СНГ специализированное аналитическое издание, занимающееся исследованием рынка розничных финансов, организатор наиболее значимых отраслевых мероприятий.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31