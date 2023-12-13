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Страхование Финансы

На чем передвигаются россияне: ВСК и Сравни выяснили самые популярные марки машин в 2023 году

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Страхового Дома ВСК и финансового маркетплейса Сравни выяснили, самые популярные марки машин, застрахованные по ОСАГО. По итогам года в ТОП-5 вошли ВАЗ, Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Доля китайских брендов растет, но пока они не попали в топ-20.

По данным компаний, российские автомобили держат первую строчку по количеству приобретенных полисов ОСАГО. В январе 2022 года на них приходилось 19,1% продаж, годом позже –– 18,7%. По итогам ноября 2023 года доля хотя и снизилась до 18,3%, но по-прежнему обеспечивает марке Lada лидерство в рейтинге.

На втором месте Toyota –– 9,5% продаж в январе 2022 года, 9,3% — в январе 2023 года и 11,82% на конец 2023 года. За ней с небольшим отставанием следует корейский дуэт Kia и Hyundai: 7,5% и 7,3% в общей массе продаж за январь 2022 года, 7,8% и 7,5% за январь 2023 года и 7% и 6,9% на конец 2023 года. Замыкает пятерку лидеров Nissan с долей продаж 6,4% в январе 2022 года, 6,2% — в январе 2023 года и 6,6% — в конце 2023 года.

Китайские бренды пока не могут попасть в топ-20 по продажам полисов ОСАГО. Тем не менее доля этих производителей по ОСАГО стабильно растет последние два года, и китайские компании занимают все более высокие места: Chery стабильно попадает в топ-24, Geely — на 26-й строчке.

По данным Страхового Дома ВСК, топ-5 наиболее популярных иностранных автобрендов в сегменте ОСАГО в 2023 году выглядит следующим образом: Faw по итогам III кварталов показал прирост более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страхование по ОСАГО автомобилей Lifan выросло на 20%, Haval — на 18%, а Geely показала рост на 14%. Замыкает пятерку Changan с показателем роста в 10%.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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