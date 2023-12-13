РСХБ повысил ставки по вкладам на 6 месяцев для новых клиентов до 16%

С 8 декабря 2023 года Россельхозбанк повысил ставки по рублевым сберегательным продуктам. Теперь для новых вкладчиков доступна максимальная ставка 16% по вкладу "Доходный" при размещении средств на срок 6 месяцев и выплате процентов в конце срока вне зависимости от способа открытия вклада (в отделении банка или через дистанционные каналы). Максимальную ставку могут получить новые клиенты, а также клиенты банка, не имеющие действующих вкладов и накопительных счетов в течение 30 дней до открытия нового вклада.
Более того для всех клиентов-физических лиц увеличена процентная ставка до 14,2% по тарифному плану "Доходный". Для получения максимального процента вкладчику нужно выбрать выплату суммы процентов в конце срока и открыть сберегательный продукт через Интернет-банк или мобильное приложение.
"Доходный" — это один из самых популярных вкладов РСХБ, а срочные вклады продолжают оставаться лидером среди остальных сберегательных опций. Всего за 2023 год наши клиенты разместили более 1,5 трлн рублей на срочных вкладах", — рассказала директор Департамента развития розничных продуктов и процессов Россельхозбанка Елена Волосевич.
Вклад "Доходный" в рублях можно открыть на свое имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств — от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада при открытии в офисе банка 10 000 рублей, при открытии через дистанционные каналы обслуживания — 3 000 рублей. Возможность пополнения и совершения расходных операций не предусмотрена. Максимальная сумма вклада не ограничена.
Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.
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