В Самаре будут судить банду вымогателей

В Самарский областной суд отправили уголовное дело о бандитизме, вымогательствах, разбоях, грабежах и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В деле пять фигурантов и восемь эпизодов: бандитизм, вымогательство, разбои, грабежи и хранение оружия. По версии следствия, с марта по октябрь 2022 г. сообщники совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в Самаре и Сызрани. Потерпевших они запугивали пистолетом, переделанным для стрельбы боевыми патронами, и применяли физическое насилие.
Сейчас все обвиняемый находятся под стражей.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.