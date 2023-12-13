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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить банду вымогателей

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарский областной суд отправили уголовное дело о бандитизме, вымогательствах, разбоях, грабежах и незаконном хранении огнестрельного оружия. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В деле пять фигурантов и восемь эпизодов: бандитизм, вымогательство, разбои, грабежи и хранение оружия. По версии следствия, с марта по октябрь 2022 г. сообщники совершали тяжкие и особо тяжкие преступления в Самаре и Сызрани. Потерпевших они запугивали пистолетом, переделанным для стрельбы боевыми патронами, и применяли физическое насилие.

Сейчас все обвиняемый находятся под стражей.

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