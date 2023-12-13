В Самаре загорелся BMW на ул. Антонова-Овсеенко

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В среду, 13 декабря, около 16:27, напротив дома № 89 на ул. Антонова-Овсеенко загорелся в движении BMW. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.