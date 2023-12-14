В Исаклинском районе у местного жителя угнал автомобиль родственник-рецидивист

В Исаклинском районе в суд направлено уголовное дело об угоне транспортного средства.
В полиция в сентябре текущего года поступило сообщение от местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2110. Заявитель пояснил, что машина была припаркована возле дома, а ключи находились в замке зажигания. Прибыв на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили угнанный автомобиль у дома заявителя.
Мужчина пояснил, что угонщика он не видел, но предполагает, что автомобилем завладел его родственник, который ранее неоднократно просил у него разрешения прокатиться на машине, однако потерпевший не передавал ему автомобиль, так как тот не имел водительского удостоверения.
27-летний родственник заявителя признался, что проходя мимо автомобиля родственника, увидел, что ключи находятся в замке зажигания. Он завел автомобиль и прокатился по улицам населенного пункта, после чего вернул транспортное средство на место.
По данным полицейских, мужчина ранее судим за угон транспортного средства, а также за хранение наркотических средств и угрозу убийством.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.