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Преступления Происшествия

В Исаклинском районе у местного жителя угнал автомобиль родственник-рецидивист

ИСАКЛЫ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Исаклинском районе в суд направлено уголовное дело об угоне транспортного средства.

В полиция в сентябре текущего года поступило сообщение от местного жителя об угоне принадлежащего ему автомобиля ВАЗ-2110. Заявитель пояснил, что машина была припаркована возле дома, а ключи находились в замке зажигания. Прибыв на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили угнанный автомобиль у дома заявителя.

Мужчина пояснил, что угонщика он не видел, но предполагает, что автомобилем завладел его родственник, который ранее неоднократно просил у него разрешения прокатиться на машине, однако потерпевший не передавал ему автомобиль, так как тот не имел водительского удостоверения.

27-летний родственник заявителя признался, что проходя мимо автомобиля родственника, увидел, что ключи находятся в замке зажигания. Он завел автомобиль и прокатился по улицам населенного пункта, после чего вернул транспортное средство на место.

По данным полицейских, мужчина ранее судим за угон транспортного средства, а также за хранение наркотических средств и угрозу убийством.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Расследование уголовного дела завершено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для принятия решения по существу.

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