Самаре Toyota Land Cruiser опрокинулся после столкновения с Kia

В четверг, 14 декабря, в Самаре произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser 100 и Kia. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 10:50 водитель внедорожника на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Вольской поворачивал налево, не уступил дорогу и столкнулся с Kia. После удара Land Cruiser опрокинулся.
Водителя внедорожника доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливают.
В соцсетях очевидцы сообщают, что из-за аварии образовалась пробка.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!