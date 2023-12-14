Самаре Toyota Land Cruiser опрокинулся после столкновения с Kia

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 14 декабря, в Самаре произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser 100 и Kia. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.