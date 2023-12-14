Автомобилист без водительских прав устроил ДТП в Сызрани

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В среду, 13 декабря, в Сызрани произошло ДТП с двумя пострадавшими. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области