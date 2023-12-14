УК из Самары заполучила дом благодаря фальшивым подписям жильцов

В Самаре возбудили уголовное дело из-за подделки документов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В июле 2023 г. домом №25а по ул. С.Лазо стала управлять ООО "УК НОВАЯ". Позже выяснилось, что протокол общего собрания собственников, на котором эту УК выбрали, был поддельным. На документе стояли подписи людей, которые не участвовали в собрании.