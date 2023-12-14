УК из Самары заполучила дом благодаря фальшивым подписям жильцов

В Самаре возбудили уголовное дело из-за подделки документов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В июле 2023 г. домом №25а по ул. С.Лазо стала управлять ООО "УК НОВАЯ". Позже выяснилось, что протокол общего собрания собственников, на котором эту УК выбрали, был поддельным. На документе стояли подписи людей, которые не участвовали в собрании.
Последние комментарии
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.