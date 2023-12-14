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Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос из Самарской области

МОСКВА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей в четверг, 14 декабря, ответил на вопрос из Самарской области.

Фото: http://kremlin.ru

"В Самарской области вакцины от кори, краснухи и паротита нет больше четырех месяцев", - зачитал вопрос ведущий.

Глава государства пояснил, что проблема носит общефедеральный характер. Дело в том, что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужного качества и количества яйца сейчас в стране не хватает.

"Все решения приняты, и в ближайшее время проблема будет решена", - заверил президент.

Он также привел данные о том, что раз в четыре года наблюдается всплеск заболеваемости корью. Наблюдающийся сейчас рост заболеваемости, по его словам, также связан в том числе с переездом в страну большого числа переселенцев с Украины, где работа по вакцинации не велась должным образом.

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