Владимир Путин на прямой линии ответил на вопрос из Самарской области

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии, проходящей в четверг, 14 декабря, ответил на вопрос из Самарской области.

"В Самарской области вакцины от кори, краснухи и паротита нет больше четырех месяцев", - зачитал вопрос ведущий.

Глава государства пояснил, что проблема носит общефедеральный характер. Дело в том, что сырьем для производства вакцины против кори является куриное яйцо. Нужного качества и количества яйца сейчас в стране не хватает.

"Все решения приняты, и в ближайшее время проблема будет решена", - заверил президент.

Он также привел данные о том, что раз в четыре года наблюдается всплеск заболеваемости корью. Наблюдающийся сейчас рост заболеваемости, по его словам, также связан в том числе с переездом в страну большого числа переселенцев с Украины, где работа по вакцинации не велась должным образом.