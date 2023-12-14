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Экология Общество

"ЭкоВоз" подвел итоги VIII областного конкурса "Школьная экологическая мозаика" в Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году тема конкурса — изучение своей малой родины "По родному краю| Маршрут экскурсий". Конкурс провели в партнерстве с Русским географическим обществом Самарской области.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

В конкурсе приняло участие более двухсот работ и более трехсот участников со всей территории региона.

Награждение в Тольятти состоялось в Краеведческом музее. Каждый участник награждения получил в подарок экскурсию по историческим экспозициям музея "Ставрополь-Тольятти: из века в век".

"Все ребята огромные молодцы, творчески заряженные и креативные. Сложно было выбрать лучших, поэтому в каждой номинации было по несколько 1, 2 и 3 мест. Поздравляем победителей во всех номинациях, благодарим участников и зрителей. И, конечно же, партнеров за сотрудничество и прекрасные подарки — СЕРЕБРО СЕВЕРА | Деревня ездовых собак, Русское географическое общество Самарский регион, спортивный клуб "СИЛА ВЕТРА", Жигулевский государственный заповедник, Центральную детскую библиотеку Тольятти, PITBAIKI-TLT", — прокомментировали представители компании.

Конкурс "Школьная экологическая мозаика" стал доброй традицией для региона — он будет проводиться и в следующем году.

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